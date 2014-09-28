الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تسمح بإستخدام الهواتف المحمولة

أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، المعروفة اختصارا بـ “EASA “، إمكانية تشغيل الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة أثناء الرحلات الجوية.

> وأوضحت الوكالة أن الأجهزة الإلكترونية لا تمثل خطرا على سلامة الرحلات.

> ويفتح هذا الإعلان الطريق أمام شركات الطيران للسماح باستخدام الهواتف المحمولة، وذلك بمجرد أن تجري تلك الشركات مراجعاتها الخاصة لإجراءات السلامة.

> ويضطر المسافرون جوا حاليا لضبط هواتفهم على وضع الطيران، ويجرون مكالماتهم في المطارات فقط.

> وتضع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الأطر الأساسية لشركات الطيران، لاتخاذ قراراتها بشأن إجراءات السلامة.

> وتقول الوكالة حسبما ذكرت صحفية”بى بى سى” الالكترونية إن كل شركة طيران سيظل عليها أن تجري عملية تقييم، للتأكد من أن أنظمة الطائرات لديها لا تتأثر بالإشارات الصادرة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة، قبل أن تضع قواعدها الخاصة لتشغيل تلك الأجهزة.

> وبناء على ذلك، فإنه قد يتم تأجيل تطبيق القواعد الجديدة في بعض شركات الطيران.

> وأضافت الوكالة أن شركات الطيران يمكنها أن تختار بين أنظمة مختلفة لتشغيل الهواتف المحمولة.