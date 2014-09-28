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خطة بين القليوبية و3 مديريات لتأمين حدائق المحافظة خلال عطلة الأضحى

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خطة بين القليوبية و3 مديريات لتأمين حدائق المحافظة خلال عطلة الأضحى خطة بين القليوبية و3 مديريات لتأمين حدائق المحافظة خلال عطلة الأضحى

محافظة القليوبية

أعلن اللواء حسن ناجي السكرتير العام لمحافظة القليوبية، أنه تم وضع خطة مشتركة بين مديريات «، الصحة، والأمن»، لتمشيط الحدائق والمنتزهات بالمحافظه وضبط المخالفين استعدادًا لعطلة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى رفع درجة الطوارئ فى منطقة الحدائق بتشغيل مركزين طبيين، وتوفير 12 سيارة إسعاف، ورفع درجة الاستعداد فى مستشفى القناطر المركزى ومستشفى الهادى البشير بالحدائق، وفتح بنك الدم وقسم الأشعة والعناية المركزة على مدار 24 ساعة.

وأكد السكرتير العام أنه تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية للمرور لحظة بلحظة، منعًا لوقوع ما يعكر صفو الاحتفالات، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام لزيادة عدد أتوبيسات “الميني باص”، التي تنطلق من التحرير والعتبة وشبرا والمظلات، باتجاه الحدائق مباشرة، وهو نفس ما تم مع هيئة السكة الحديد، ووضع حراسة من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى، لمنع الحوادث الذي تقع بمنطقة الشلالات.

وقال ناجي أن المحافظة تكثف من حملات النظافة بالشوارع والطرق المؤدية للحدائق ومنتزهات القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة جميع قطاعات الخدمات من خلال ضبط الأسواق والأسعار خلال أيام العيد.

وأضاف ناجى، أن حدائق القناطر والمتنزهات جاهزة لاستقبال ألاف مواطنين لقضاء عطلة العيد، إذ تُفتح الحدائق أمام الزائرين .

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