وزير النقل يتفقد ميناء دمياط ويستعرض المشروعات الحالية والمستقبلية بالميناء

زار اليوم الأحد المهندس هاني ضاحى وزير النقل والمواصلات، ميناء دمياط فيزيارة تفقدية لأرصفة الحاويات، والبوابة الإلكترونية، التقى الوزير خلالها باللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، واللواء بحري عبد القادردرويش رئيس هيئة ميناء دمياط الذي قام باستضافة الوزير ومرافقوه بغرفةعمليات الميناء وقام بعرض داتا شو عن تاريخ إنشاء الميناء وخطة العمل.

أوضح “درويش”، أن الميناء استقبل 2337سفينة خلال عام 2013 / 2014 وحققت حركة الوارداتزيادة تقدر 19% وانخفضت معدلات حركة الصادرات بنسبة 11% وبلغ اجمالى إيراداتالدولة 3.7مليار جنية.

وأشار إلى أن معدلات المكوث بالميناء بلغت 2 يوم بضائع عامة وصفر يومحاويات وبلغت فترة مكوث الشاحنات 4:6 ساعات، وأن المعدل اليومي للعمل بالميناء يبلغ 20 سفينة و1650شاحنة و2قطار.

وأضاف درويش أن الميناء يهدف إلى تحقيق معدلات متقدمة خلال الفترة القادمةوأضاف ان المشروعات القائمة حاليا بالميناء تضم إنشاء رصيفي 18و19 للبضائعالعامة بطول 421 م.

وجارى إنشاء مخازن بسعة 3 الاف و5 آلاف متر وإنشاء طريق رئيسي للمخازن وكذلكإنشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90متر وتدشين قاطرتين بقوة شد 60 طن وبناءقاطرتين بقوة شد 25طن وعن المشروعات المستقبلية أشار درويش انه جارى تنفيذ محطة بضائع عامة بنظام BOTوإنشاء محطة صب سائل ومخازن حبوب وإنشاء محطة بتومين وإنشاء محطة مواد بتروكيماوية

> ومن ناحية اخرى، أعلن المهندس رافت الغيطانى رئيس نقابة العاملين بميناء دمياط، تبرع العاملين بالميناء بشيك بمبلغ مليون جنية عن راتب شهرين لدعم صندوق