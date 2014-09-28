مصرع ربة منزل واحتراق منزلين وحظيرة ماشية فى حريق هائل بالمنوفية



>نشب حريق هائل بمنزلين وحظيرة ماشية بقرية دلهمو بمركز أشمون بمحافظة المنوفية نتيجة ماس كهربائي نتج عنه مصرع ربة منزل واحتراق مكونات المنزلين الحظيرة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث اشمون يفيد بنشوب حريق بمنزلين وحظيرة ماشية بقرية دلمهو التابعة للمركز، وتم إخماد الحريق الذى نشب بمنزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب والبوص على مساحة 120 متر ملك عبد الستار يوسف وامتد الحريق إلى حظيرة ماشية بذات المكونات على مساحة 40 متر ملك سيد احمد على مساحة 120 متر ملك عاطف عبد العزيز .

وبالانتقال والفحص نجم عن الحريق وفاة فاطمة حسن عبدالله 65 سنة زوجة مالك المنزل الأول نتيجة صدمة عصبية وتوقف بالقلب، وبسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر رقم 10434 إدارى مركز أشمون لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .