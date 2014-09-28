البورصة تغلق على تراجع مؤشرها الرئيسي بضغط من مبيعات الأجانب

لم يستطع تحول صافي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، في الحول دون إغلاق المؤشر الرئيسي على اللون الأحمر، نظراً لكثافة مبيعات المستثمرين الأجانب التي غلبت على تعاملات المؤسسات منها، إلا أن مؤشرؤ الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استطاع الصعود فوق الخط الصفري قبل نهاية الجلسة بدقائق، لينهي رأسمال البورصة السوقي على قيمة 522 مليار و839 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 71 مليون و417 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 244 مليون و105 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 12 ألف و142 صفقة، تمت على أسهم 152 شركة، صعد منها 28، بينما تراجعت 90 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.89%، بمقدار 86 نقطة، ليسجل 9,611.25 نقطة.

بينما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.04%، ليسجل 620.52 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 1,1140.62 نقطة.