محلب : نبعث برسالة للعالم كله من تحت سفح الأهرامات

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إننا نبعث برسالة للعالم كله من تحت سفح الأهرامات تؤكد أن المصري الأصيل لا يفرق بين الأديان ويعلو بتراثه وحضارته الجميلة علي الصعاب دوما ويدعو لنبذ العنف.

> جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية في دورته السابعة ويرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة م . محمد أبو سعدة.

> من جانبه أكد جابر عصفور وزير الثقافة أن مهرجان سماع الدولي للإنشاد الموسيقي الروحية هو رسالة إلي العالم كله بأن مصر آمنه بشعبها وتراثها وثقافتها وحضارتها ، آمنه بمسلميها ومسيحييها ، وأن سلام الله علي الإنسان هو الذي يصنع الحضارة في كل بقاع الأرض.

> وتضمن حفل الختام إنشادا صوفيا لكل الفرق المشاركة من كل الدول في تناغم جذاب ، وتفاعل الجمهور مع الإنشاد الصوفي المسلم والمسيحي ورددوا مع الأناشايد الروحية ” سلام الله “.

> وفي نهاية حفل الختام أهدي د وزير الثقافة رئيس مجلس الوزراء درع المهرجان .

> حضر حفل الختام من الوزراء ، د . جابر عصفور وزير الثقافة ، د . نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ، د . هاني قدري وزير المالية ، د . عاطف حلمي وزير الاتصالات ، د . علي عدوي وزير الصحة ، هشام زعزوع وزير السياحة ، د . غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، د . علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ، العالم المصري الجليل فاروق الباز ، د . يحي الجمل ، د . فايزة أبو النجا ، وعدد من رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والسفراء ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والجمهور الذي ردد هتاف تحيا مصر خلال العرض .