برامج وندوات تثقيفية لطلاب جامعة بنها لبث روح الانتماء

قال الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه تم عمل برنامج تثقيفى من خلال الندوات والمؤتمرات والاجتماعات الدورية، لحث الطلاب على الإنتماء للجامعة، بالتركيزعلى إنتمائهم للمدن الجامعية، مؤكدًا وضع خطة الأمنية للعام الدراسى الجديد للتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وإدارة الجامعة ووضع عقوبات للمخالفين تنص عليها اللائحة ومنها اللوم وقد تصل إلى الفصل .

وأكد سليمان أن الجامعة لم تشهد أى تجاوزات من أنصار الجماعة المحظورة، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها خطة محكمة للسيطرة على الخارجين على القانون والتعامل معهم بكل حزم.

وأشار سليمان إلى أنه بصرف النظر عن انتماء الطالب لأى فصيل أو تيار سياسي فاحترام اللوائح واجب على الجميع، وحذر الحديث بالسياسة، ومن يخالف يتم تطبيق العقوبة عليه، ملفتًا إلى أنه تم فصل 20 طالب خلال العام الدراسي الماضي واختلفت العقوبات مابين اللوم وحتى الفصل، لمخالفتهم للوائح المدن.

وأكد سليمان، أن طلاب الجامعة يقومون بعدد من المشروعات والأنشطة الطلابية كل عام مثل مشروع ” مدينتى الجميلة” ويقوم الطلاب بتشكيل فريق عمل ودهان للأرصفة والحوائط، وتجميل الحدائق، وتزيين القاعات، علاوة على الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، كما يوجد أنشطة للتدريب على الغناء، والكورال والغناء الجماعى وحصول طالب بالجامعة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية.