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​​​​بالصور والفيديو.. الوادى الجديد تحتفل بـ «يوم السياحة العالمى»

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​​​​بالصور والفيديو.. الوادى الجديد تحتفل بـ «يوم السياحة العالمى» ​​​​بالصور والفيديو.. الوادى الجديد تحتفل بـ «يوم السياحة العالمى»

الوادى الجديد تحتفل بـ «يوم السياحة العالمى»

احتفلت،اليوم الأحد، محافظة الوادى الجديد  بـ «يوم السياحة العالمى» تزامنًا مع احتفالات العالم ومصر والذى يقام تحت شعار السياحة وتنمية المجتمعات المحلية بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوى للسياحة فى تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة حيث تم اعداد برنامج للاحتفالات بمدارس الوادى الجديد بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة الداخلية والخارجية وتم عمل مسابقة معلوماتية حول السياحة بالوادى الجديد وتم اختيار الفائزين وعددهم 15 طالب .

وفى هذا السياق أكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ان المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية التى تؤهلها لوضعها على الخريطة السياحية العالمية.

وقام محافظ الإقليم بتكريم الطلاب الفائزين فى المسابقة المعلوماتية ايماناً منه بأنه لابد من نشر ثقافة الوعى السياحى والترويج له داخليا وخارجيا وزراعته فى ابنائنا الطلاب منذ الصغر بما يوفر من فرص عمل ودخل قومى ويساهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة على ارض محافظة الوادى الجديد كما كرم عدد من القائمين على قطاع السياحه بالمحافظه.

 

 

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