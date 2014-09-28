"أراب أيدول": إشكال بعد كلام نانسي وأحلام تغضب الصحافة

لم تمرّ الحلقة الثانية المباشرة من برنامج "أراب أيدول" بالأمس على خير، حيث كانت تعليقات لجنة الحكم قاسية بعض الشيء على بعض المشتركين الذين لم يستطيعوا أن يكسبوا رضا الحكام. ومن تابع حلقة الأمس لم يلحظ الإشكال الذي وقع في الستوديو بعد إنتهاء وصلة المشترك اللبناني جورج نجم.

إشكال في الستوديو

فحين أتى دور تعليق نانسي عجرم على أداء جورج، وخلال توجيهها تحية للجيش اللبناني، وقع إشكال فردي بين شخصين على خلفية كلام نانسي، ما أربك نانسي وجعلها تتوقف عن الكلام، فما كان من مقدم البرنامج أحمد فهمي إلا أن ينتقل بالكلام إلى الموزع الموسيقي كي لا ينتبه المشاهدون إلى ما حصل. ولكن سرعان ما تمّ فضّ الإشكال في الستوديو من قبل رجال الأمن وعودة المياه إلى مجاريها.

بعد حدوث الإشكال وخلال الفاصل الإعلاني، صعد إلى المسرح كل من مدير أعمال نانسي جيجي لامارا، والمتحدث باسم مجموعة "mbc" مازن حايك للتخفيف عن نانسي وشرح ما حصل لها وأن الأمور عادت لطبيعتها، فهي لم ترتكب أي خطأ بكلامها وكل ما قامت به هو تقديمها تحية للجيش اللبناني بعد غناء المشترك جورج.

جو بارد بين لجنة الحكم

كان واضحاً أن الجو السائد بين أعضاء لجنة التحكيم بالأمس لم يكن على ما يرام، لاسيما بين نانسي وأحلام، الذي يبدو أن نانسي لم يعجبها بعض الأمور التي علقت عليها أحلام حول أداء المشتركين، فكانت نانسي لها بالمرصاد، ولاحظ العديد أن نانسي هذا الموسم بدت أكثر وعياً واحترافاً من العام الفائت حول إعطاء رأيها بالمشتركين.

إلا أنه لوحظ في بعض الأوقات لحظات ضحك هستيرية بين نانسي وأحلام وانتقلت بعدها إلى وائل، دون معرفة السبب الحقيقي لهذا الضحك الجنوني، فربما كان على خلفية تعليق أحلام على غناء أحد المشتركين الذي بدا خجولاً بغنائه حيث قالت: "من يخجل لا يمكنه أن يأتي بالعيال".

وبالعودة إلى حلقة الأمس، برزت أصوات طربية جميلة من مختلف البلدان العربية، ومن المرجح أن تحجز لها مكاناً في المرحلة النهائية للبرنامج. وعلم "سيدتي نت" أن الأغنية التي أدتها المشتركة الفلسطينية منال موسى من الفلكلور الفلسطيني "يا بحر ودي" كانت منال قد قامت بتجديدها بصوتها قبل دخولها البرنامج، وهذا ما جعلها متمكنة منها، وأبكت لجنة الحكم والحاضرين بدفء صوتها.

غضب الصحافة

عقد بعد الحلقة مؤتمر صحفي بحضور أعضاء لجنة التحكيم، استهله المتحدث الرسمي باسم محطة "mbc" مازن حايك الذي أشار إلى أن "الموسم الثالث من البرنامج انطلق وفي جعبته نجاح مبهر، وإنجاز كبير من الموسم الثاني، تمثّل بفوز "محبوب العرب" محمد عسّاف". وتابع حايك: "استطاع البرنامج أن يستمر بالمستوى نفسه فانطلق بالزخم نفسه، مع تحسينات ظهرت على كافة الصعد والمستويات، بما في ذلك المزيد من الاختبارات التأهيلية في عدد أكبر من المدن والعواصم العربية والعالمية. إلى جانب تعديل في لجنة التحكيم التي يمثّل أعضاؤها النجوم المحترفون، مختلف الأجيال والأنماط الغنائية والألوان الفنية". وأضاف حايك: "إن شهرة اللجنة وجماهيريتها تُسهم في نجاح البرنامج، كما أن مشاركة المواهب الاستثنائية أساسية، إضافةً إلى القنوات العارضة التي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة جداً، ثم القيمة الإنتاجية العالية، وعوامل الإبهار والتشويق، فضلاً عن جهود التسويق والتواصل وغيرها".

ورداً على سؤال لأحلام يتعلق بالفنانة شمس الكويتية، كيف كانت لتتصرف لو حصل معها في لبنان ما حصل مع الفنانة أصالة في الأيام الماضية قالت أحلام: " شمس مين هذه رقاصة؟ ولا أعلم أن في الكويت فنانة اسمها شمس، وهذا السؤال غير مقبول ولا تجوز مقارنة أصالة نصري بأي أحد! فأصالة رمز من رموز الفن وهي فنانة من عشرين عاماً بغضّ النظر عن تصريحاتها وعيب مقارنتها بأحد ولا أسمح بهذا الأمر". هذا التصريح دفع بأحلام للقول بأن أسئلة الصحفيين ليست بالمستوى المطلوب ما دفع بالبعض منهم إلى مغادرة المؤتمر وطلبوا منها الإعتذار. إلا أن أحلام اعتذرت فقط من الصحافيين الذين بقوا في المؤتمر وقالت: "أحترم الأقلام النظيفة فقط ولا داعي للقيام بأسئلة خارجة عن نطاق موضوعنا "أراب يدول". وتابعت: " تمنيت لو يقوم أحد من الصحفيين باستفزازي وسؤالي عن المشتركين، كيف تعبت اللجنة معهم، وكيف وصلوا إلى هذه المراحل، كون هناك أمور كثيرة تجهلها الصحافة".

أحلام كتبت تغريدة على تويتر جاء فيها: " اليوم عرفت ماهو معنى مصطلح العهر الإعلامي في المؤتمر الصحفي مع احترامي للبعض". كما قامت بالإستهزاء من بعض أسئلة الصحفيين الذين سألوا عن عمر وائل وحسن خلال المؤتمر". وتابعت في تغريدة أخرى: " تحية حب وتقدير الى قشور الصحافة الهشة وعاشت الوحدة العربية، ولتسقط الاقلام الصفراء".

كما أوضحت أحلام خلال المؤتمر، بأن مشاركتها في لجنة تحكيم "أراب أيدول"، سببها أن "البرنامج يعرض على MBC، شاشة كل العرب"، لافتة إلى "أنني دخلت بيوت المصريين والعراقيين ومختلف الدول العربية، بفضل هذه الشاشة". وعلقت أحلام رداً على سؤال، يتهم اللجنة بالانحياز إلى مشتركين على خلفية انتمائهم إلى بلدان معينة، نافية هذه المقولة جملة وتفصيلاً، مؤكدة "نحن لا ننحاز لمشترك بسبب انتمائه وجنسيته، بل نقيّمه فقط على أساس موهبته". وأضافت "كنا كلما وجدنا موهبة مهمة، "نقطفها" بصرف النظر عن البلد الذي تنتنمي إليه".

"سيدتي نت" ومصداقية البرنامج

ورداً على سؤال لـ"سيدتي نت" حول تشكيك بعض المشتركين بالنتيجة في المراحل الثانية قال حايك: "محطة "mbc" ليست قابلة للمفاوضة ولا يمهمنا من أي بلد أو جنسية سيكون الرابح، ونحن يهمنا أن يكون إعلامنا واضحاً، ولا نية لدينا بالتضحية بمصداقيتنا".

كما عقّب حسن الشافعي على سؤال "سيدتي نت" بالقول: "نحن تطالنا مصداقية البرنامج أيضاً كلجنة، وننتظر ماذا ستقول الناس، وبقدر ما تحرص الـ"mbc" على مصداقيتها، فنحن أيضاً حريصون على مصداقيتنا كلجنة تحكيم".

راغب كان حاضراً

لم يغب الفنان راغب علامة عن المؤتمر، حينما قالت نانسي بأن راغب يبقى راغب أينما كان سواء في "أراب أيدول" أو خارجه، ولن ننسى هذا الموضوع". كما رأت نانسي أن "أراب أيدول"، تخطى مسألة المقارنة في النجاح بين موسم وآخر، مؤكدة بأن "الناس تنتظر المواهب، وتتابع الحلقات من البداية حتى النهاية"، مضيفة أن "البرنامج لهذا الموسم يحمل مواهب مميزة، وأصواتاً أكثر تنوعاً من الموسم الماضي". وعن المواهب التي تخرج من المسابقة، أكدت نانسي بأن "لجنة تحكيم "أراب أيدول"، هي الجمهور الأول للمشتركين وهي متنوعة في آرائها، وثقافتها الفنية". وأضافت "إذا استطاع المشترك إقناعنا نحن الأربعة بموهبته، عندها فقط يكون مخولاً لأن يحظى بلقب "أراب أيدول".

وائل: اكتشفت ثقافة جديدة في البرنامج

وفي معرض إجابته على أحد الأسئلة، قال وائل كفوري الذي كان من أكثر أعضاء اللجنة هدوءًا، بأنه اكتشف ثقافة جديدة في لجنة "أراب أيدول"، مثنياً على التناغم الحاصل بين أعضاء لجنة التحكيم. كما أشاد كفوري بمواهب المشتركين في البرنامج خصوصاً الذين انتقلوا إلى مرحلة العروض المباشرة، مشيراً إلى "أنني أتحدى بأصواتهم، ثلاثة أرباع النجوم الموجودين على الساحة اليوم". وعما إذا كان ينوي الغناء كفنان في البرنامج، أجاب بأنه لا يخطط لهذا الأمر، لافتاً إلى "أنني غنيت أخيراً مع أحد المشتركين لانسجامي مع طريقة أدائه، فأكملت الأغنية معه، من دون أن يدعوني أحد إلى ذلك".

أخيراً، وفي إجابةٍ له على سؤالٍ تطرّق إلى الملاحظات الموجهة إلى المشتركين، قال حسن الشافعي بأنه يحرص على أن يوجه نصائح للمشتركين يأخذون بها في حياتهم الفنية، لافتاً إلى أن "المشتركين عندما أوجّه لهم ملاحظة مرتبطة بالموسيقى، فهم يفهمون ماذا أقصد بها، وكيف يستفيدون منها". وأكد حسن رداً على سؤال آخر حول مسألة التقييم القاسي لبعض المشتركين، أعتبر أن ذلك لا بد أن يصب في مصلحتهم، ويساعدهم على تطوير أنفسهم. وأكد الشافعي بأن "دور اللجنة اليوم هو إعطاء النصيحة والتوجيه للمشتركين، لكن التصويت للأفضل يحدده الناس، والناس لا تعطي أعذاراً".