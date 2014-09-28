جورج كلوني يودّع العزوبية في ليلة خيالية بحضور ألمع النجوم

ليلة أمس لم تكن ليلة عادية بالنسبة للنجم العالمي George Clooney، حيث أنه ودّع العزوبية وتبادل عهود الزواج مع خطيبته البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين.

الحفل الفخم أقيم في فندق Aman Canal Grande Hotel بمدينة Venice الإيطالية، وإلى جانب Nick والد العريس، ووالدته Nina وشقيقته Adelia، حضره الكثير من أهم وألمع نجوم هوليوود إلى منهم: Matt Damon و Cindy Crawford و Bono و Emily Blunt و Anna Wintour و Richard Kind و Robert De Niro و Brad Pitt و Cate Blanchett وغيرهم...

وكشفت إحدى المصادر أن Ben Affleck صديق Clooney المقرّب لم يتمكن من حضور الزفاف، بسبب إنشغاله بإطلاق فيلمه الجديد Gone Girl ضمن فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي.

وقد تجمهر مساء أمس السبت عشرات المصورين والمندوبين الصحفيين أمام الفندق حيث يتم الزواج، من أجل إلتقتاط بعض الصور للحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم، والذي بات حديث الساعة منذ إعلان خطوبة قاهر قلوب البنات George Clooney.

وكما ذكرنا سابقاً، فقد بارك الزواج Walter Veltroni عمدة روما وصديق Clooney المقرّب. أما بالنسبة للرئيس الأمريكي Barack Obama الذي تربطه علاقة قوية بالنجم George، حيث أن الأخير يمولّه مادياً في حملاته الإنتخابية، فلم يحضر الزفاف بسبب إنشغاله بالمفاوضات حول موضوع محاربة "داعش".

يذكر أن حفل الزفاف الرسمي سيتم نهار الإثنين في Farsetti palazzo، وفستان زفاف أمل علم الدين سيكون من تصميم Sarah Burton التي تعمل في دار Alexander McQueen ، فيما بدلة Clooney ستكون من مجموعة Giorgio Armani.

يشار إلى أنّ هذا الزواج هو الثاني لـ George Clooney، بعد زواجه الأول من الممثلة Talia Balsam، الذي استمرّ من عام 1989 حتى عام 1993.

تفاصيل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين بالكامل

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"