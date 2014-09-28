«الإسكان»: رصد النقاط الساخنة من أولويتنا لحل أزمة انقطاع المياه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهات المسؤولة عن المياه في الوزارة، سترصد جميع النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية لوضعها على أجندة أولوياتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح «مدبولي» أن ذلك لإيجاد حلول عاجلة لها قبل حلول الصيف المقبل، أسوة بالحل الاستراتيجي الذي تم تنفيذه لمدينة القاهرة الجديدة منذ نحو أسبوعين، والحل العاجل الذي يتم حاليا لمنطقة حدائق الأهرام وبعض مناطق الهرم وفيصل.

وقال الوزير، خلال اجتماعه، الأحد، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك مشروعات صغيرة إذا تم تنفيذها ستحل الأزمة، مؤكدا ضرورة رصد جميع النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية ووضع الحلول السريعة لها، بهدف الوصول إلى نحو 60% منها بلا مشاكل خلال الصيف المقبل.

وأشار «مدبولي» إلى أنه عقب ثورة 25 يناير وازدياد البناء المخالف والعشوائي جعل هناك صعوبة في رصد نسبة التغطية الحقيقية للمياه، وبالتالي يجب التفكير في حلول عاجلة لمناطق الأزمات.

وشدد على ضرورة وجود خطة واضحة لجميع الشركات القابضة في المحافظات، مؤكدا أنها الأقدر على معرفة النقاط الساخنة للأماكن التي تعانى من ضعف المياه أوالمناوبات، لوضع حلول عاجلة لها، بجانب انتهاء عدد من المشروعات المحدد لها نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل.

وطالب الوزير، رؤساء الشركات، بإدراج الموازنة التي تحتاجها هذه المشروعات لعرضها على مجلس الوزراء فورا، عقب إجازة عيد الأضحى، لمنحها التمويل اللازم سواء من الموازنة المتاحة أو إدراج موازنة إضافية.

كما شدد على أنه لن يتهاون في أي تقصير خاص بجودة المياه ولا تسامح نهائيا في هذا الأمر، مطالبا بالمتابعة الشديدة لكل محطات المياه والتأكد من العينات، على مدار الساعة، والتوعية بالأزمات بكل شفافية، منعا لحدوث بلبلة أو تهويل عند المواطنين.

وأكد «مدبولي» التركيز على إجراءات الأمن والسلامة المهنية على المحطات وشبكات المياه مع مشاركة جميع الجهات المسئولة عن المياه في الوزارة لحل أي أزمة وعدم تنصل أي جهة من هذه الأزمات اليومية بحيث تكون هذه الجهات كيانا واحدا تعمل تحت مظلة وزارة الإسكان.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة أزمة مولدات الكهرباء ومعدات المحطات في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، موضحا أنه سيتم وضع برنامج زمني لإنهاء مشكلات المحطات.

وطالب الوزير مسؤولي الشركات بوضع خطط الطوارئ اللازمة لعيد الأضحى، والتحرك الفوري حال حدوث أية مشكلة، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع رؤساء الشركات بشكل دوري، لمراجعة تنفيذ الخطط «أولا بأول».