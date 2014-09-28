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حبارة للقاضي: نرفض الجلوس في هذه المسرحية والقاضي يحرك دعوى إهانة ضده

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حبارة للقاضي: نرفض الجلوس في هذه المسرحية والقاضي يحرك دعوى إهانة ضده حبارة للقاضي: نرفض الجلوس في هذه المسرحية والقاضي يحرك دعوى إهانة ضده

عادل حبارة

قال عادل حبارة من داخل قفص الاتهام  أثناء نظر قضية محاكمته و34 متهماً من خلية “الأنصار والمهاجرين”، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة رفح الثانية” اننا جميعا نرفض الجلوس فى هذه المسرحية ، وأشار إلى القاضي قائلا “وانت يا يافهمى زعيم المسرحية” مما اضطر بالمستشار شيرين فهمى بتحريك دعوى جنائية ضده لإهانته المحكمة ، وعندما واجهه المستشار بهذه الاتهامات ردد بعض السباب وقال “انت خدام أمن الدولة وسيلعنك الله”.

طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم وأمرت المحكمة بإخراجه من داخل القاعة فيما رفض الدفاع الترافع فى دعوى إهانة المحكمة وترك الأمر لها.

عقدت جلسة محكمه جنايات القاهره بمعهد أمناء الشرطه بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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أونا

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