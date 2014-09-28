وفاة العامل الثالث بمشروع قناة السويس الجديدة إثر سقوطه من إحدى المرتفعات الرملية

لقى عامل بمشروع قناة السويس الجديدة مصرعه، إثر سقوطه من إحدى المرتفعات الرملية على رأسه على إحدى الأحجار،

وقالت مصادر بإدارة مشرع القناة الجديدة: «إن العامل باسم محمود محمد محمد من الطالبية العمرانية بالجيزة سقط من إحدى المرتفعات الرملية ليلقى مصرعه فى الحال بعد سقوطه على رأسه على إحدى الأحجار ليقى مصرعه فى الحال خلال تواجده بالعمل بأحد المواقع بالقطاع الأوسط.

يذكر أن أول عامل توفي بمشروع قناة السويس الجديدة هو “ربيع سليم”، يبلغ من العمر 47عامًا، في 9 سبتمبر ويعمل سائق حفار، إثر سقوطه من أعلى حفار خلال تزويده بالوقود، ولقى العامل الثانى بمشروع القناة الجديدة فى 25 سبتمبر الجارى، متأثرا بجراحه بعد أن دهسته سيارة خلال قيامه بأعمال صيانة بأحد المواقع ويدعى محمود محمد كمال 22 سنة.