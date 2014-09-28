بالصور: 13 موقعًا عربيًا على قائمة «التراث العالمي المهدد بالخطر».. وأحدها مصري

طلبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، رسميًا من مصر، الخميس الماضي، تقريرًا فنيًا مفصلًا عن أعمال الترميم التي تتم حاليًا في منطقة هرم «سقارة» بالجيزة، المدرج ضمن قائمة «التراث العالمي»، وذلك بعد أنباء عن أضرار لحقت بالهرم نتيجة عمليات الترميم الجارية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن «اليونسكو» لم تنقل الهرم إلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، التي تضم حاليًا 45 موقعًا على مستوى العالم، بينها 13 عربيًا، وأحدها مصري.

وبشكل عام، تتألف قائمة التراث العالمي من 878 من المواقع أو الممتلكات، منها 679 ممتلكًا ثقافيًا، و174 طبيعيًا، و25 مختلطًا بين هذا وذلك، موزعة على 145 دولة طرفًا في اتفاقية «اليونسكو» لعام 1972.

ووفقًا للمادة 11.4 من الاتفاقية، يحق لليونسكو، من خلال «لجنة التراث العالمي» أن تدرج مواقع التراث المهددة، والتي تتطلب مساعدة كبيرة، في «قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر». ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الوعى الدولي بالأخطار التي تتهدد المواقع التراثية، وتشجيع اتخاذ إجراءات مضادة. ويقوم على جمع هذه القائمة مجموعة من الخبراء في الآثار والعمارة وتاريخ الفن وغيرهم.

وتضم قائمة التراث المهدد حاليًا 45 موقعًا على مستوى العالم، 26 منها ثقافي و19 طبيعيا. وعلى المستوى العربي، تضم قائمة التراث العالمي المعرض للخطر 13 موقعًا، موزعة على سوريا وفلسطين والعراق ومصر واليمن، وكلها مصنفة كمواقع «ثقافية»، فيما يختلف نوع التهديد الذي يواجه المواقع العربية ما بين طبيعي وأمني.

وفيما يلي قائمة مفصلة بالمواقع العربية المدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي المعرض للخطر، وتاريخ ضمها للقائمة وطبيعة التهديد الذي يواجهها، علمًا بأن ترتيب الدول تم بشكل أبجدي.

العراق:

>• آشور (القلعة الشرقية)- (موقع ثقافي):



>تقع مدينة آشور العتيقة على ضفاف نهر دجلة، شمال «بلاد ما بين النهرين»، في منطقة جغرافية بيئية مميزة، على الحدود التي تفصل الزراعة بنظام رىّ عن الزراعة التي لا أنظمة رىّ فيها. ونشأت المدينة في الألفية الثالثة قبل الميلاد. وبين القرنين الرابع عشر والتاسع قبل الميلاد، أصبحت هذه المدينة، بصفتها العاصمة الأولى للإمبراطورية الآشورية، مدينة محورية ومفترقًا تجاريًا دوليًا. وكانت أيضًا العاصمة الدينية للآشوريين. ثم دمِّرت المدينة على يد البابليين، ولكنها نهضت في الحقبة البارثيّة في القرنين الأول والثاني.

سبب التهديد:

>تسبب مشروع بناء في آشور بالعراق في نقل تأديبي للموقع إلى القائمة الحمراء للتراث المهدد بالخطر. وذلك في السنة ذاتها التي تم فيها الاعتراف بالمدينة كموقع ثقافي ضمن قائمة التراث العالمي عام 2003. وبالإضافة إلى التوترات الأمنية في المنطقة مع بداية الغزو الأمريكي للعراق، كان بناء سد مخول من أهم أسباب تهديد هذا الموقع الأثري التاريخي. ورغم التخلي عن هذا المشروع، مازالت الأزمات الأمنية قائمة.



>• مدينة سامراء الأثرية- (موقع ثقافي):



>تقع مدينة سامراء على ضفاف نهر دجلة، وعلى مسافة 130 كيلومترًا شمال بغداد، وكانت مقرًا لعاصمة إسلامية قوية بسطت نفوذها على أقاليم الدولة العباسية، التي امتدت خلال قرن من الزمن من تونس إلى وسط آسيا. وتمتد المدينة بطول 41 كيلومترًا ونصف الكيلومتر من الشمال إلى الجنوب، أما عرضها فيتراوح بين 4 و8 كيلومترات. وتحتوي على ابتكارات هندسية وفنية تم تطويرها محليًا قبل أن تنقل إلى أقاليم العالم الإسلامي وأبعد من ذلك. ومن بين الآثار العديدة والبارزة الموجودة في الموقع، المسجد الجامع ومئذنته الملوية، وقد شُيّدا في القرن التاسع الميلادي.

سبب التهديد:

>أدرجت «اليونسكو» سامراء على قائمة المواقع المهددة بالخطر، عام 2007 في العام نفسه الذي تم فيه إدراجها على قائمة التراث العالمي، موضحة أن حالة الصراع في العراق لا تسمح لسلطات البلاد بضمان حماية وإدارة الممتلكات في تلك المنطقة الأثرية، وأضافت المنظمة أن قرابة 80٪ من المدينة الأثرية يبقى مطمورًا، ويحتاج إلى تنقيب.



>اليمن:

>• حاضرة زبيد التاريخية- (موقع ثقافي):



>تشكل هذه المدينة موقعًاً ذا أهمية أثرية وتاريخية استثنائية، بفضل هندستها المحلية والعسكرية وتخطيطها المدني. وبالإضافة إلى أنها كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، حظيت زبيد بأهمية كبيرة في العالم العربي والإسلامي طيلة قرون من الزمن بفضل جامعتها الإسلامية. وضمتها «اليونسكو» إلى قائمة التراث العالمي عام 1993.

سبب التهديد:

>أُدرجت مدينة زبيد التاريخية على قائمة التراث المهدد بالخطر عام 2000، بسبب المخالفات والبناء العشوائي داخل المدينة وتشويه النمط العمراني لها. وهددت «اليونسكو» بإخراج المدينة من قائمة التراث العالمي نهائيًا إذا لم تتخذ الحكومة اليمنية إجراءات عملية عاجلة «لانتشال المدينة من أوضاع كارثية تهدد معالمها التراثية والتاريخية».



>سوريا:

>قررت لجنة التراث العالمي، في يونيو عام 2013، إدراج المواقع الـ6 للتراث العالمي للجمهورية العربية السورية، على قائمة التراث المهدد بالخطر، بهدف لفت الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بهذه المواقع، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد والصراع الدامي المتواصل منذ مارس 2011، مشيرة إلى أن مدينة حلب، بشمال البلاد، تعرضت بصورة خاصة إلى أضرار فادحة. ويهدف إدراج المواقع على قائمة الخطر، بحسب موقع «اليونسكو»، إلى «تعبئة كافة جهود الدعم الممكنة من أجل تأمين صون هذه المواقع المعترف بها من قبل الأسرة الدولية، كونها تمثل قيمة كونية استثنائية للإنسانية جمعاء».

>والمواقع السورية الـ6 المدرجة على قائمة التراث العالمي والمعرضة للخطر في الوقت ذاته، هى:

>• مدينة دمشق القديمة- (موقع ثقافي):



>تم تأسيس هذه المدينة في الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها إحدى أقدم المدن في الشرق الأوسط. وكانت دمشق في القرون الوسطى مركزًا لصناعة حرفية مزدهرة، أما الجامع الأموي الكبير الذي تم تشييده في القرن الثامن في موقع محراب آشوري، فيعتبر الأروع والأبرز بين 125 نصبًا تنتمي إلى مراحل تاريخية مختلفة. وتم إدراج دمشق القديمة على قائمة التراث العالمي عام 1979.

>• مدينة بصرى القديمة- (موقع ثقافي):



>شكّلت هذه المدينة قديمًا عاصمة للمقاطعة الرومانية العربية، ومحطة بارزة في طريق القوافل القديمة إلى مكة المكرمة. وحافظت داخل أسوارها السميكة على مدرّج روماني رائع يعود إلى القرن الثاني، ناهيك عن آثار من المسيحية الأولى وعدد من المساجد، لذا ضمتها «اليونسكو» إلى قائمة التراث العالمي عام 1980.

>• موقع تدمر- (موقع ثقافي):



>تحتضن هذه الواحة الواقعة في الصحراء السورية، شمال شرق دمشق، آثارًا ضخمة لمدينة كبيرة شكلت أحد أهم المراكز الثقافية في العالم القديم. ونظرًاً لوقوعها عند ملتقى حضارات عدة، جمعت «تدمر» في فنها وهندستها المعمارية، على مدى القرنين الأول والثاني، بين التقنيات اليونانية الرومانية والتقاليد المحلية وتأثيرات بلاد فارس. وألحقت «اليونسكو» الموقع بقائمة التراث عام 1980.

>• مدينة حلب القديمة- (موقع ثقافي):



>خضعت مدينة حلب على التوالي لسيطرة الحثيين والآشوريين والعرب والمغول والمماليك والعثمانيين، لوقوعها على مفترق طرق تجارية متعددة منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. فقلعتها، التي تعود إلى القرن الثالث عشر، ومسجدها الكبير، الذي بني في القرن الثاني عشر، ومدارسها وقصورها وخانات القوافل وحماماتها المبنية في القرن السابع عشر، تضفي على نسيجها المدني طابعًاً متناسقًا وفريدًا، يتهدده اليوم الاكتظاظ السكاني. وتم إدراج حلب على قائمة التراث العالمي عام 1986.

>• قلعة الفرسان وقلعة صلاح الدين- (موقع ثقافي):



>يجسّد هذان القصران التأثير الثقافي المتبادل وتطور الهندسة العسكرية في الشرق الأوسط طوال مرحلة الحروب الصليبية، من القرن الحادي عشر وحتى القرن الثالث عشر. وتم بناء قلعة الفرسان بين عامى 1142 و1271، فيما أنجزت المرحلة الثانية من الأعمال على يد المماليك في نهاية القرن الثالث عشر. وتعدّ قلعة الفرسان من قصور الحروب الصليبية التي حظيت بأعلى درجة من الحماية. أما قلعة صلاح الدين، فتشكل، رغم الدمار الجزئي الذي حلّ بها مثالاً مهمًا آخر لهذا النمط من القلاع، سواء على مستوى نوعية البناء أو على مستوى البصمات التاريخية المتتالية التي تحملها، وهى تتضمن عناصر من العصر البيزنطي من القرن العاشر وتغييرات أدخلها الإفرنج في نهاية القرن الثاني عشر وتحصينات أضافها الأيوبيون (في نهاية القرنين الثاني عشر والثالث عشر). ونظرًا لأهمية القلعتين، تم ضمهما إلى قائمة التراث العالمي عام 2006.

>• القرى القديمة في شمال سوريا: (2011)- (موقع ثقافي):



>يشمل هذا الموقع نحو 40 قرية موزعة على 8 مجمعات في شمال غرب سوريا، والتي تشهد على الحياة الريفية في أواخر العصور القديمة وخلال الحقبة البيزنطية. وتتميز هذه القرى، التي بُنيت بين القرن الأول والقرن السابع وهجرها أهلها في الفترة الممتدة من القرن الثامن إلى القرن العاشر، بمناظر حافظت على الكثير من خصائصها على مدى السنين، وتشمل معالم أثرية لعدد من المساكن والمعابد الوثنية والكنائس والأحواض والحمامات العمومية، وما إلى ذلك. وتُعتبر المناظر الثقافية العتيقة لهذه القرى دليلًا مهمًا على الانتقال من التاريخ الوثني للإمبراطورية الرومانية إلى الحقبة المسيحية في العصر البيزنطي. وتم ضم الموقع إلى قائمة التراث عام 2011.



>فلسطين:

>• مدينة القدس القديمة وأسوارها- (موقع ثقافي):



>هي المدينة الواقعة داخل أسوار القدس، وهى جزء من القدس الشرقية التي كانت تحت الحكم الأردني من عام 1948 وحتى عام 1967، وتخضع منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم للاحتلال الإسرائيلي. وتضم القدس الشرقية المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق وعددًا من الحارات القديمة، ويحيط بها سور بُني بأمر من السلطان العثماني سليمان الأول ما بين عامي 1535 و1538، عندما كانت القدس جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. ولطالما كان لمدينة القدس المحتلة، المقدَّسة لدى كل من الإسلام والمسيحية واليهودية على حد سواء، قيمة رمزية كبرى. ومن بين آثارها التاريخية، التي يصل عددها إلى 220 وفقًا لـ«اليونسكو»، تنفرد قبّة الصخرة التي تم بناؤها في القرن السابع، بزخرفتها وهندستها المميزة.

سبب التهديد:

>في عام 1980، اقترح الأردن إضافة بلدة القدس القديمة إلى قائمة مواقع التراث العالمي، وتمت الإضافة بالفعل عام 1981، ليطالب الأردن مجددًا عام 1982 بإضافتها إلى قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، جراء المخاطر التي تهدد تراث مدينة القدس بسبب الاحتلال، والممارسات التي تهدف إلى تهويد المدينة، ووافقت لجنة التراث العالمي على المطلب الأردني بموجب قرار.



>• مهد ولادة المسيح: كنيسة المهد وطريق الحجاج، بيت لحم- (موقع ثقافي):



>يقع هذا الموقع على مسافة 20 كيلومترات من مدينة القدس، وهو الذي يعترف به أبناء الديانة المسيحية، منذ القرن الثاني، على أنه مكان ولادة المسيح. وبنيت الكنيسة عام 339. وحافظ البناء الذي أعيد تشييده في القرن السادس بعد الحريق الذي أصاب الكنيسة، على بقايا الفسيفساء الأصلية على الأرض. ويشمل الموقع أيضًا كنائس وأديرة، يونانية ولاتينية وأرثوذوكسية وفرنسيسكانية وأرمنية، وكذلك أجراسًا وحدائق متنوعة على طول «طريق الحجاج»، بحسب موقع «اليونسكو».

سبب التهديد:

>أدرج هذا الموقع على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2012، في الوقت ذاته الذي تم فيه ضمه لقائمة التراث، وذلك بسبب الخراب الحاصل هناك جراء تسرب المياه، فيما تشير السلطات الفلسطينية أيضًا إلى مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على المواقع الأثرية الفلسطينية.



>• بلد الزيتون والكرمة- منظر ثقافي في جنوب القدس، بتير- (موقع ثقافي):



>يتضمّن المنظر الطبيعي لتلال بتير، الواقع على بعد بضع كيلومترات جنوب غرب القدس المحتلة، في الأراضي الجبلية بين نابلس والخليل، سلسلة أودية زراعية تعرف باسم «وديان» وتتميز بمدرّجات حجرية يُروى بعضها لإنتاج البقوليات، في حين يكون بعضها الآخر جافًا ومزروعًا بالكروم (العنب) وأشجار الزيتون. واستند تطور هذه المدرجات المزروعة، في إطار بيئة جبلية للغاية، على شبكة من قنوات الرىّ تغذيها مصادر المياه الجوفية. والمياه التي يتم جمعها بفضل هذه الشبكة تُوزَّع بموجب نظام توزيع تقليدي منصف بين أسر قرية بتير الواقعة على مقربة من هذا المنظر الثقافي.

سبب التهديد:

>كانت دولة فلسطين قد حققت، في يونيو 2014، فوزًا سياسيًا جديدًا في «اليونسكو» من خلال إدراج قرية بتير الفلسطينية، المهددة بجدار الفصل الإسرائيلي، على لائحة التراث العالمي العرض للخطر. وأشارت المنظمة الدولية، في بيان، إلى أن الموقع «يجب أن يعالج بشكل طارئ»، وأن لجنة التراث «وافقت اللجنة على تسجيل الموقع واعتماده على قائمة التراث العالمي المهدد باعتباره تعرض للضرر بسبب التحولات الاجتماعية والثقافية والجغرافية السياسية التي من شأنها أن تصيب الموقع بأضرار جسيمة غير قابلة للتصحيح. مع الإشارة إلى الشروع ببدء أعمال بناء الجدار العازل الذي من شأنه أن يعزل المزارعين عن الحقول التي يزرعونها منذ قرون».

مصــر:

>أبومينا- (موقع ثقافي):



>وضعت «اليونسكو» منطقة دير «أبومينا» الأثرية بمحافظة الإسكندرية على قائمة التراث العالمي، عام 1979. وأفادت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، بأن مدينة «أبومينا» المسيحيّة القديمة، التي بُنيت على قبر القديس مار مينا، المتوفّي عام 296، حافظت على ما فيها من كنيسة وبيت عماد وبازيليك ومؤسسات عامة وشوارع وأديرة ومنازل ومشاغل لأعوام طويلة.

سبب التهديد:

>تسبب مشروع للرى والتنمية الزراعية في ارتفاع المياه الجوفية وتدمير بعض معالم المنطقة. وكانت «اليونسكو» ذكرت، في تقرير سابق، أن منطقة دير أبومينا لا تحتفظ سوى ببعض البنايات الأثرية القليلة، حيث تهدمت أجزاء كبيرة من المنطقة، فيما يبقى خطر تعرضها للانهيار «عالٍ جدًا». ولهذا قامت لجنة تابعة لليونسكو عام 2001 بوضع الموقع ضمن القائمة الحمراء للمواقع المهددة بالخطر.

>وتحاول وزارة الآثار مواجهة هذه الظاهرة بحفر الخنادق، على أمل خفض ضغط مياه الرى، لكن «اليونسكو» تعتبر تلك التدابير «غير كافية» لاحتواء الأزمة.