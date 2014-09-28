وقفة احتجاجية يمنية تطالب بانسحاب الحوثيين من صنعاء

شارك عشرات اليمنيين، الأحد، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة صنعاء للمطالبة برفع المظاهر المسلحة لجماعة أنصار الله الحوثية وانسحابها من صنعاء.

ودعا مجموعة من الشباب المستقلين عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» السبت اليمنيين إلى المشاركة في تلك الوقفة تعبيرًا عن رفضهم للأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء.

وقالت مرام جغمان إحدى المنظمات لهذه الوقفة إن لديهم 3 مطالب خرجوا لأجلها في هذه المسيرة منها انسحاب ميليشيات الحوثي وتسليم الأسلحة المنهوبة من المعسكرات بالإضافة إلى إعادة الممتلكات العامة التي تم نهبها منذ سيطرتهم على صنعاء.

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء الأحد الماضي وعلى معظم النقاط الأمنية في العاصمة وعدد من المقرات الحكومية، ومقرات تابعة للتجمع اليمني لحزب الإصلاح منها قناة سهيل التلفزيونية.

ووزع المشاركون في الوقفة بيانا اتهموا فيه ميليشيات جماعة الحوثي بالسيطرة على صنعاء بقوة السلاح وفرض انفسهم كبديل عن الدولة وأجهزتها الامنية المسؤولة عن حماية المواطنين.