«الزهار»: لا نمانع بقدوم حرس الرئيس «أبو مازن» لاستلام معبر رفح

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار، أن اتفاق المصالحة الأخير مع حركة فتح بالقاهرة، سيمهد الطريق لإدخال مواد البناء دون تأخير إلى قطاع غزة وسيحل مشكلة معبر رفح.

وتوقع القيادي في حركة حماس في تصريحات لوكالة «معا» الفلسطينية نشرتها، الأحد أن تبدأ عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة خلال فترة قريبة، موضحا أن حماس التقت منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري قبل لقاء وفد فتح، وأبدت ترحيبها بأي آلية يتم من خلالها إدخال مواد البناء إلى غزة بشرط أن لا تمس بكرامة الشعب الفلسطيني.

وحول رواتب الموظفين في قطاع غزة، قال إن اتفاق المصالحة الأخير مع حركة حماس بالقاهرة ينص على اعتبار كافة الموظفين الذين عينوا في غزة بعد 14 يونيو عام 2007 موظفين ضمن حكومة التوافق الوطني بغض النظر عن طبيعة عملهم، لذا يجب معاملتهم جميعا بنفس المستوى.

وحول معبر رفح، قال الزهار إن هناك لقاء ثنائيا فلسطينيا مصريا عقد بالقاهرة مؤخرا وتم خلاله مناقشة كافة القضايا العالقة التي تسبب التوتر بالعلاقات مع ومصر، واتفق على أن يعمل كل طرف على حلها ليتم فتح المعبر بشكل كامل.

وأوضح أن حماس لا تمانع بقدوم حرس الرئيس«أبو مازن» إلى قطاع غزة واستلام المعبر أو تعيين إي شخص لإدارته.