أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أحلام ترتدي من اقتراحات نجوى الدردير عبر "سيِّدتي نت"

Google+ Print
أحلام ترتدي من اقتراحات نجوى الدردير عبر "سيِّدتي نت" أحلام ترتدي من اقتراحات نجوى الدردير عبر "سيِّدتي نت"

الأحد 28-09-2014 13:04

في موضوع سابق نشر على موقع "سيِّدتي نت" هذا الأسبوع قدمت خبيرة المظهر نجوى الدردير اقتراحات متنوعة لإطلالة النجمة أحلام في الحلقات المباشرة من برنامج "أراب أيدول"، ويبدو أن النجمة أخذت بنصيحة خبيرة المظهر وارتدت أحد التصاميم المقترحة.


اقتراحات خبيرة المظهر نجوى الدردير لأحلام في "أراب أيدول"

ظهرت أحلام في الحلقة الثانية من الحلقات المباشرة بفستان جميل من تصميم نيكولا جبران، وهو اللوك (رقم 5) من ضمن اقتراحات الخبيرة نجوى في الموضوع الذي تم نشره سابقاً، وقد نجحت في تنسيق هذا الفستان بإطلالة فخمة وبدت متألقة كعادتها، ويذكر أنها ارتدت أحد تصاميم نيكولا جبران في الحلقة الأولى أيضاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما