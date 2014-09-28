أحلام ترتدي من اقتراحات نجوى الدردير عبر "سيِّدتي نت"

في موضوع سابق نشر على موقع "سيِّدتي نت" هذا الأسبوع قدمت خبيرة المظهر السعودية نجوى الدردير اقتراحات متنوعة لإطلالة النجمة أحلام في الحلقات المباشرة من برنامج "أراب أيدول"، ويبدو أن النجمة أخذت بنصيحة خبيرة المظهر وارتدت أحد التصاميم المقترحة.



اقتراحات خبيرة المظهر نجوى الدردير لأحلام في "أراب أيدول"

ظهرت أحلام في الحلقة الثانية من الحلقات المباشرة بفستان جميل من تصميم نيكولا جبران، وهو اللوك (رقم 5) من ضمن اقتراحات الخبيرة نجوى في الموضوع الذي تم نشره سابقاً، وقد نجحت في تنسيق هذا الفستان بإطلالة فخمة وبدت متألقة كعادتها، ويذكر أنها ارتدت أحد تصاميم نيكولا جبران في الحلقة الأولى أيضاً.