كيندال جينر تقتحم أسبوع الموضة هذا الموسم

اقتحمت عارضة الأزياء الشابة كيندال جينر Kendall Jenner الأخت غير الشقيقة للأخوات كارداشيان عالم الموضة خلال هذا العام، وقد ظهرت في أكبر وأهم العروض خلال أيام أسبوع الموضة المقام حالياً.

أرادت الشابة كيندال أن تكوّن اسمها وتكون شخصاً مستقلاً وبعيداً عن شهرة عائلتها، وقد تداولت الصحافة أخباراً تفيد بأنها ستستغني عن اسم عائلتها ليصبح اسمها كيندال فقط سعياً منها للاستقلال الذي تتمناه، وقد أفادت الأخبار كذلك بأنها منعت أختها كيم كارداشيان من الحضور في العروض التي تظهر فيها على الرغم من أنها كانت حاضرة مع والدتها في عرض Balmain الذي أقيم قبل أيام في باريس.

في هذا الموضوع نستعرض سوياً إطلالات كيم في عروض الأزياء وفي الحفلات وشوارع مدن الموضة خلال تنقلها بين العروض، ففي الإطلالات العادية تتعمد كيندال الظهور بإطلالات مريحة وناعمة، ولا يتغير أسلوبها كثيراً في الحفلات التي تحضرها، فغالباً ترتدي بدلة رسمية وتنسقها بأسلوب عصري يعبر عنها بطريقة ما.

يذكر أن كيندال جينر ليست بجديدة على عروض الأزياء، فقد شاهدناها في عروض المواسم السابقة، أما عروض هذا الشهر لموسم ربيع وصيف 2015 فقد شوهدت في عروض كبيرة، مثل: Donna Karan ، Diane von Furstenberg ، Marc Jacobs ، Emilio Pucci، كما أنها قادت العارضات في نهاية عرض Dolce & Gabbana .

نتمنى لكيندال المزيد من الاستقلالية بعيداً عن ظل عائلتها، كما نتوقع لها المزيد.

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