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بالفيديو.. القبائل العربية تنظم غذاء للعاملين بقناة السويس وتوزع اللحوم على العاملين

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بالفيديو.. القبائل العربية تنظم غذاء للعاملين بقناة السويس وتوزع اللحوم على العاملين بالفيديو.. القبائل العربية تنظم غذاء للعاملين بقناة السويس وتوزع اللحوم على العاملين


> بدأت قبل قليل جمعية القبائل العربية بقيادة الشيخ عبادة نافل وعدد كبير من شيوخ وزعماء القبائل العربية فى وسيناء إعداد أكبر حفل غذاء للعاملين بمشورع قناة السويس الجديدة .

وبدأت الجمعية فى ذبح عدد من العجول والخراف أستعدادًا لتوزيعها على العاملين وتنظيم مأدبة غذاء كبيرة بمقر الموقع الرئيسي لقناة السويس الجديدة يشارك فيه اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية.

وقال الشيخ عبادة نافل رئيس الجمعية أن الغذاء يأتى فى إطار رعاية ودعم القبائل العربية للمشروع والرئيس منذ بداية الانتخابات الرئاسية بأعتباره رمز وطنى وعسكري كبير يحظى هو والجيش باحترام وتقدير ومكانه كبيرة .

وأوضح ان القبائل العربية أعلنت أرسال برقية تأييد ومبايعة للرئيس السيسي الذى شرف مصر فى الامم المتحدة بخطابات تعبر عن الواقع المصرى والإرادة الشعبية التى تجسدت على أرض الواقع فى ثورة 30 يونيو .

وأوضح محمد جبر المتحدث باسم الجمعية أن القبائل العربية من جميع أنحاء مصر تشارك فى تأييد المشروع وتعلن تقديم كل مايلزم من دعم .

وشدد الشيخ نصرالله العيادى على أن الغذاء يؤكد المسئولية الوطنية للقبائل بأعتبارها جزء لا يتجزأ من الشعب وشاركت فى معركة التحرير والان تشارك فى معركة التعمير،
> وأعلن أبو ناصر العيادى نائب رئيس أتحاد شباب القبائل العربية الشكر لجمعية القبائل العربية والشيخ عبادة نافل على مبادرته التى تؤكد رسالة للعالم بوحدة الشعب المصرى فى مواجهة اعداء الداخل والخارج .

 

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