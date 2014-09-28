ضبط تشكيل عصابى سرق ٨١ ألف جنيه بالإكرا ه فى المنوفية

تمكنت مباحث المنوفية من القبض على ٣ أشخاص كونوا فيما بينهما تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه ارتكبوا عدة وقائع وسرقة ٨١ ألف و٢٠٠ جنيه من تاجر مواشى وعامل زراعى.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير امن المنوفية، اخطارا من اللواء جمال شكر مدير البحث الجنائى بتلقيه بلاغات من كلا من مصطفى السيد حسن السيد 48 سنة تاجر مواشى ومقيم بولاق أبو العلا – القاهرة بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين باختطافه داخل سيارة ميكروباص والإستيلاء منه لى مبلغ مالى قدرة ( 79700 جنيها) كرها تحت تهديد السلاح وفروا هاربين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13489 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2014م .

كما تلقى بلاغا من محمد عبدالبصير حماده بحيرى 53 سنة عامل زراعى ومقيم طملاى بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بالتعدى عليه بالضرب والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدرة ( 1500) جنيهاً وهاتف محمول حال إستقلاله سيارة ميكروباص أجرة بيضاء اللون متجهاً الى قرية جزى – دائرة مركز منوف وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28119 جنح مركز منو لسنة 2014م .

وتم تشكيل فريق بحث ووضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعتين كلاً من معوض على معوض الطويل 32 سنة عاطل ومقيم المساكن الشعبية بندر الباجور ومحمد يحيى رجب الصعيدى 27 سنة عاطل ومقيم مركز الباجور وكمال صلاح محمد النحاس .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط كل من الأول وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة ( 5000جنية ) وسلاح أبيض ( مطواة ) والثانى وضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة (6000جنيهاً ) وسلاح أبيض ( مطواة ) وجارى ضبط المتهم الثالث .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بتكوين تشكيلاً عصايباً بالإشتراك مع المتهم الثالث وإرتكابهم الوقائع المنوه عنها .