منظمة التعاون الاقتصادي : برنامج الاستثمار فى الشرق الاوسط يهدف إلى زيادة استثمارات البنية الاساسية

قالت نيكول اليرمان القائمة بأعمال رئيس برنامج الاستثمار فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن البرنامج يستهدف توفير آمن للاستثمار فى المنطقة مما يساعد على زيادة فرص جذبها فى المنطقة فى مشاريع البني التحتية من خلال توفير الخدمات الاستشارية للحكومات لخفض المخاطر القانونية المتعلقة بمشاريع الاستثمارات وإجراء مناقشات بين القططاع العام والخاص بهدف تحسين الإطار القانونى.

>وأضافت أن التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكبيرة التى حدثت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انعكست على المناقشات التى تهتم بإصلاح مناخ الأعمال كدعم النمو الاقتصادي ومسانده التوظيف ومكافحة الفساد، وتوطيد سيادة القانون، وتشجيع القطاع الخاص وتنمية ريادة المشروعات.

>وأشارت، خلال ورشة عمل إعلان نتائج تقييم الميثاق اليورمتوسطي والخاص بسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبقة فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الأحد بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور وجيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى، إلى أهمية برنامج الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساندة الدول فى العملية الانتقالية الخاصة بالجانب السياسي والاقتصادى من خلال تقديم توصيات تتعلق بالسياسيات الخاصة بالشراكة التجارية والمالية والاستثمارية.

>ولفت إلى أن البرنامج يضم 18 دولة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ودول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاقتصادات الناشئة بهدف تبادل الخبرات فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية.

>وأشارت إلى أن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تواجه العديد من التحديات، لافتة إلى وضع أربع دعائم للعمل تتمثل فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة المشروعات، وتهيئة تكافؤ الفرص للشركات والاعمال ودعم الاندماج الاقتصادى للمرأة.

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