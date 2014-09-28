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الأرجنتين.. كشف التهرب الضريبي بالـ”درونز”

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الأرجنتين.. كشف التهرب الضريبي بالـ”درونز” الأرجنتين.. كشف التهرب الضريبي بالـ”درونز”

أرشيفية

بدأت حكومة الأرجنتين في استخدام طائرات دون طيار “درونز” لرصد الممتلكات التي لم يعلن عنها دافعو الضرائب في إقراراتهم، لملاحقة المتهربين من الضرائب.

وعثرت الطائرات التي استخدمت  حسبما ذكرت صحفية صحفية “سكاى” الالكترونية في مناطق مختلفة جنوبي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على نحو 200 منزل وغيرها من ممتلكات لمتهربين لم يتم إخطار مصلحة الضرائب بشأنها، بحسب صحيفة “تيليغراف” البريطانية.

وتقدر السلطات الأرجنتينية قيمة الضرائب غير المحصلة عن تلك الممتلكات بما يفوق المليوني دولار أميركي، وقد تم إنذار أصحابها بالفعل وإعلامهم أنهم يواجهون حاليا إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة.

وتوسعت عدة دول بأمريكا الجنوبية في الفترة الأخيرة في سياسة الاعتماد على الطائرات بدون طيار في مهام متنوعة، على غرار مراقبة زراعة المخدرات وتهريبها.

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