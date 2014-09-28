أوقاف أسيوط: تجهيز 102 ساحة لصلاة عيد الأضحى والتضامن توزع هدايا للمرضى

قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية قامت بتوفير 102 ساحة رئيسية لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك بالإضافة إلى إعداد المساجد جميعها في المدن والقرى لاستقبال المصلين مشيراً إلى صدور تعليمات مشددة بوقف الأجازات لجميع العاملين من العامل وحتى الإمام في المساجد .

وأضاف الشيخ العجمى أن جميع الساحات المخصصة للصلاة في عيد الأضحى المبارك تقدم مديرو الإدارات التابعة لها بطلبات لإدراجهم في الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد وتم إرسال البيان إلى وزارة الاوقاف وتم اختيار الساحات وفقاً لمعايير وضوابط .

وأوضح العجمي أن خطباء الساحات الذين سيتم الاستعانة بهم مصرح لهم من قبل الاوقاف بذلك ؛ ووفقاً للقانون تم منع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد مشيراً إلى تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ليحل محله في حالة حدوث طارئ ؛ كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية خلال خطبة العيد .

ومن ناحية أخرى أشار محمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المديرية تقوم بتوزيع عدد كبير من الهدايا ومبالغ نقدية كعيدية للمواطنين محدودي الدخل كما تخصص المديرية إعانات ومساعدات لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لإدخال السعادة عليهم في هذا اليوم .