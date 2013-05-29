أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

تمرد: جمعنا 7 مليون و54 ألف و535 توقيعا لسحب الثقة من مرسي

Google+ Print
تمرد: جمعنا 7 مليون و54 ألف و535 توقيعا لسحب الثقة من مرسي تمرد: جمعنا 7 مليون و54 ألف و535 توقيعا لسحب الثقة من مرسي

حركة تمرد

تعلن حملة تمرد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمرها الصحفي، الذي يعقد اليوم داخل مركز إعداد القادة بحي العجوزة، عن جمعها عدد 7 مليون و54 ألف و535 توقيعا  لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وكانت الحملة قد أعلنت أمس عن عقد مؤتمرها الثالث، ظهر اليوم الأربعاء، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، للإعلان عن الأرقام التي وصلت إليها الحملة في جمع التوقيعات، وتدشين موقع الحملة على الإنترنت.

وتستعد حملة “تمرد”، لإطلاق موقعها الإلكترونى الجديد، الذي يتضمن نفس صيغة الاستمارة الخاصة بالحملة، مع إمكانية التوقيع إلكترونيًا باستخدام أربعة لغات هي “العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا