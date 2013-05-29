تمرد: جمعنا 7 مليون و54 ألف و535 توقيعا لسحب الثقة من مرسي

تعلن حملة تمرد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمرها الصحفي، الذي يعقد اليوم داخل مركز إعداد القادة بحي العجوزة، عن جمعها عدد 7 مليون و54 ألف و535 توقيعا لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وكانت الحملة قد أعلنت أمس عن عقد مؤتمرها الثالث، ظهر اليوم الأربعاء، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، للإعلان عن الأرقام التي وصلت إليها الحملة في جمع التوقيعات، وتدشين موقع الحملة على الإنترنت.

وتستعد حملة “تمرد”، لإطلاق موقعها الإلكترونى الجديد، الذي يتضمن نفس صيغة الاستمارة الخاصة بالحملة، مع إمكانية التوقيع إلكترونيًا باستخدام أربعة لغات هي “العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية”.