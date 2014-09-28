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بالصور .. “الحاجة زينب” تغادر المطار إلى الأراضي المقدسة

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بالصور .. “الحاجة زينب” تغادر المطار إلى الأراضي المقدسة بالصور .. “الحاجة زينب” تغادر المطار إلى الأراضي المقدسة

انهاء اجراءات سفر الحاجة زينب

توجهت الحاجة “زينب الملاح” التى تبلغ من العمر 90 عاما والتى تبرعت لصندوق تحيا بالقرط الذهبي إلى لأداء فريضة الحج اليوم بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح بالتبرع لها برحلة حج على نفقته الخاصة.

كانت الحاجة زينب قد سمعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبرع بنصف راتبه لمصر، وكافأها الرئيس السيسي باستقبالها في القصر الرئاسي، ثم زاد المكافأة بالتبرع برحلة حج على نفقته الخاصة للحاجة زينب ونجلها بعد علمه بأنها لم تؤد فريضة الحج حتى الآن ، كما قرر عمل سماعة أذن لها ووضع الحلق الذي تبرعت به بجوار صورتها بمتحف رئاسة الجمهورية.

ذكرت مصادر أمنيه بمطار القاهرة الدولي ان الحاجة زينب تم استقبالها اليوم بالمطار ، وقامت شركة ميناء القاهرة الجوي باستقبالها بالصالة المميزة بالمطار وتوفير كافة التسهيلات لها , وغادرت على الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة بعد ظهر اليوم.

قالت الحاجة زينب فى تصريحات سابقه لها إنها سمعت من التليفزيون أن السيسي تبرع بنصف ثروته لمصر ونصف راتبه ، وقتها قال لها ابنها: “إيه رأيك تتبرعى بالحلق بتاعك”، وكان ردها موافقة لأن مصر بلدنا جميعا ويجب أن نساعدها بكل ما نملك ، موضحة أنها لم تكن تريد أي شيء من وراء ما قامت به سوى سلامة مصر وتعافي اقتصادها، إلا أنها فوجئت بإعلاميين وصحفيين يجرون معها لقاءات في منزلها واتصالات من الرئاسة تؤكد لها أن الرئيس السيسي يريد مقابلتها , وقامت الحاجة زينب بالدعاء لمصر وللرئيس السيسي اثناء إنهاء إجراءات سفرها.

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