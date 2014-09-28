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متحف الحضارة يحتفي غدا بالذكرى الـ44 علی رحيل جمال عبد الناصر

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متحف الحضارة يحتفي غدا بالذكرى الـ44 علی رحيل جمال عبد الناصر متحف الحضارة يحتفي غدا بالذكرى الـ44 علی رحيل جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر

يقيم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، غدا الاثنين، ندوة ومعرضا للصور عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة الذكرى الـ 44 على رحيله، برعاية وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي.

يضم المعرض، عددا من الصور التي تجسد المراحل المختلفة لحياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر منذ الطفولة وحتى وفاته، تسلط الضوء على كل ما هو جديد في تلك الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ ، في إطار مساعي وزارة الآثار لإقامة أنشطة متنوعة داخل حرم المواقع الأثرية، بما يسهم في جذب عدد أكبر من الجمهور إليها ونشر الوعي الثقافي والأثري في المجتمع.

يفتتح أعمال الندوة الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف، ويتحدث خلالها المؤرخان الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتور محمد عفيفي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة وولاء الدين بدوي رئيس قسم العصر الحديث والمعاصر بمتحف الحضارة.

 

أ ش أ

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