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الرسائل بنظارة جوجل “خطيرة” أثناء القيادة

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الرسائل بنظارة جوجل “خطيرة” أثناء القيادة الرسائل بنظارة جوجل “خطيرة” أثناء القيادة

أرشيفية

وجدت أول دراسة علمية عن القيادة أثناء تحرير رسائل نصية بنظارة “جوجل”، أن استخدام هذه النظارات ليس أكثر أمانا للاستخدام على الطريق من الهاتف الذكي.

وقال الباحث النفسي بن سوير في جامعة سنترال فلوريدا الأميركية: “عندما نظرنا إلى سرعة رد فعل الناس على حدث مروري مفاجئ وسرعة ضغطهم على المكابح، لم نجد فارقا كبيرا إحصائيا بين مستخدمي نظارة غوغل والهاتف الذكي”.

ويمكن لمستخدمي نظارة “جوجل” إرسال رسائل نصية دون استخدام اليدين، عن طريق تكنولوجيا النسخ الصوتي وكذلك الأوامر بحركة الرأس.

ويقول اتحاد السلامة على الطرق السريعة إن هناك 44 ولاية أميركية تحظر تحرير الرسائل النصية أثناء القيادة، إذ توضح الدراسات أنها تضاعف من مخاطر وقوع .

وهذا العام بحثت 8 ولايات قوانين تحظر أيضا على السائقين استخدام نظارة “غوغل”، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي تركب على الرأس.

وقال سويرحسبما ذكرتت صحفية”سكاى” الالكترونية إن أنصار نظارة “جوجل” زعموا بشكل خاطئ أن هذه النظارة تقدم معلومات مع قدر أقل من تشتيت الانتباه، نظرا لأن السائقين تظل موجهة نحو الطريق، وأضاف: “توجيه النظر لا يعني بالضرورة أنك ترى نظرا لأن عمليات التفكير تبقى متأثرة”.

وقالت أنا ريتشاردسون المتحدثة باسم شركة “غوغل”: “النظارة صنعت لكي تصلك بشكل أكبر بالعالم حولك وليس تشتيت انتباهك عنه، وكما نوضح في مركز المساعدة، ينبغي على مستخدمي النظارة دائما استخدامها بشكل قانوني ومسؤول، وأن يضعوا سلامتهم وسلامة الآخرين في المقام الأول”.

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