إحالة مديري الضرائب العقارية والأطيان الزراعية بالشرقية للمحاكمة

وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير مديرية الضرائب العقارية ومدير الأطيان الزراعية بمحافظة الشرقية للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وصرف الحوافز والمكافأت لغير المستحقين .

وكشفت تحقيقات محمد الدالي رئيس النيابة بإشراف المستشار عبدالمنعم الدجوي مدير المكتب الفني بالزقازيق أن خالد صديق صهيون مدير إدارة الأطيان الزراعية بمديرية الضرائب العقارية بالشرقية لم ينبه مدير المديرية إلى أن ما وافق عليه من إضافة وضم بعض الأسماء باللجنة الإشرافية غير مطابقة للتعليمات مما ترتب عليه موافقته على تشكيلها، وقام بعرض مذكرات على المتهم الثاني “محمد نبيل مصطفى” مدير مديرية الضرائب العقارية بالشرقية للموافقة على صرف حافز إثابة لبعض العاملين رغم عدم أدائهم أي أعمال فعلية تتصل باختصاصات اللجنة الإشرافية، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم بدون وجه حق .

وتبين أن المتهم الثاني أدرج أسماء 3 من العاملين خلال شغله وظيفة مدير مديرية الضرائب العقارية “قبل إحالته للمعاش” باللجنة الإشرافية رغم كونهم من خارج إدارة الأطيان الزراعية مما أدى إلى تقاضيهم مكافأت بدون وجه حق.

وانتهت ىالتحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة واسترداد الأموال التي ثقاضاها بعض العاملين بدون وجه حق، وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد صلاح مهنا ممثلاً عن النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد .