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غدا افتتاح الكوبري العائم ببحر شبين الكوم بالمنوفية

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غدا افتتاح الكوبري العائم ببحر شبين الكوم بالمنوفية غدا افتتاح الكوبري العائم ببحر شبين الكوم بالمنوفية

الكوبري العائم ببحر شبين الكوم بالمنوفية

 يفتتح غدا اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء محمد عزت سكرتير عام مساعد المحافظة, الكوبري المعدني العائم الذي تنفذه القوات المسلحة ببحر شبين الكوم والذي يبلغ طوله 52م بعرض 5 م بحمولة قدرها 50 طنا كبديل للكوبري العلوي بشبين الكوم تمهيدًا لإغلاقه وإجراءات الترميمات والصيانة وسوف يرافقهم المستشار الهندسي للقوات المسلحة ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حي غرب ومدير مديرية الطرق .

يأتي افتتاح الكوبري استجابة سريعة من القوات المسلحة لطلب محافظة المنوفية للمساهمة في حل أزمة المرور لحين الانتهاء من أعمال تطوير رفع كفاءة كوبري شبين الكوم العلوي والذي يتوقع الانتهاء منها خلال الأربعة أشهر القادمة ، وأيضًا في إطار مشاركة القوات المسلحة في جهود التنمية الشاملة للدولة، والارتقاء بالبنية الأساسية في العديد من المحافظات.

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