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خيمينيز: تسجيل أول هدف في ملعب أتليتكو منحني شعورا لا يوصف

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خيمينيز: تسجيل أول هدف في ملعب أتليتكو منحني شعورا لا يوصف خيمينيز: تسجيل أول هدف في ملعب أتليتكو منحني شعورا لا يوصف

(إفي): أكد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز أنه طالما شعر بالدعم من دييجو سيميوني، مدربه في فريق ريال مدريد الإسباني، ومن زملائه، وأن جميعهم احتفلوا بحماس شديد بهدفه في شباك سيفيليا.

وحقق أتليتكو، حامل لقب الدوري الإسباني، فوزا كاسحا على سيفيليا برباعية نظيفة في قمة الجولة السادسة، ساهم فيها راؤول بالهدف الأخير.

وعقب الفوز صرح راؤول، الذي تعرض لبعض صافرات الاستهجان من الجمهور مؤخرا، "طالما شعرت بالدعم، إنني سعيد بتسجيل هدفي الأول مع الفريق، اللعب في فيسنتي كالديرون والتسجيل به شعور لا يوصف".

وأشار المكسيكي الشاب المنضم للأتليتي هذا الموسم "أطمح دوما لتحسين مستواي في كل مباراة، اليوم الأمور سارت بشكل أفضل من المباريات السابقة".

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