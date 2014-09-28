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“إم بي سي” تتفاوض لشراء “إكس فاكتور” وضمه للمجموعة

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“إم بي سي” تتفاوض لشراء “إكس فاكتور” وضمه للمجموعة “إم بي سي” تتفاوض لشراء “إكس فاكتور” وضمه للمجموعة

أكد مازن الحايك الناطق الرسمي باسم مجموعة «أم بي سي» والمدير العام للعلاقات العامة والشئون التجارية أن مجموعة ” أم بي سي ” تتفاوض حاليا مع الشركة المنتجة لبرنامج “أكس فاكتور” لضمه إلي برامج المجموعة .
> وقال الحايك إنه سيتم إعلان النتيجة فى منتصف أكتوبر المقبل بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنتجة للبرنامج ، موضحا أن المجموعة لها تاريخ فى تلك البرامج لتحقق هدفها المطلوب .
> وأضاف أن المجموعة قدمت نجوماً من خلال هذه البرامج لتضع على الساحة نجوماً جدداً يستطيعون تقديم فن راق للجمهور بعد اختبارات صعبة من لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من الفنانين لهم باع طويل فى القدرة على اختيار مشروع نجم .
> /أ ش أ/

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