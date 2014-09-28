ديمي مور: لم ألجأ لعمليات التجميل وشكلي لم يتغير منذ 20 عاماً

أكدت ديمي مور نجمة هوليوود، زوجة النجم بروس ويليس السابقة والنجم الشاب أشتون كوتشنر السابقة أيضا، أنها لم تلجأ قط إلى عمليات التجميل وأن شكلها لم يتغير من 20 عاماً بعد أن وضعت صورتين لها الفرق بينهما عشرين عاما وظهرت في قمة جمالها فهي لم تتغير مطلقا فلها نفس النظرة المشرقة والشفاه المرسومة والأنف الدقيق الصغير والبشرة الناعمة المشرفة.

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي”بيور بيبول” أن ديمي مور قالت إن الطبيعة حبتها جمالا طبيعيا وشبابا دائما ، مشيرا أنها في 51 من عمرها لا تزال نفس الشابة السمراء المشرقة ولكن لم يكن شبابها طبيعيا فعليها إذا إعطاء رقم تليفون طبيب تجميلها إلى قريناتها من نجمات هوليوود.

/أ ش أ/