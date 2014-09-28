أوقاف كفر الشيخ: 287 ساحة لأداء صلاة العيد والتحذير من الخوض في السياسية

أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن مديرية الأوقاف استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن عدد الساحات التي تم إعدادها لأداء صلاة العيد 287 ساحة في العزب والنجوع والمدن وأماكن التجمعات، مؤكداً أنه تم الاستعانة بخطباء الأوقاف والعاملين بالمكافأة بالأوقاف وتم اختيار الأئمة المتميزين عمليا.

وأضاف أن المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ والقيادات سيؤدون صلاة العيد في الإستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على الأئمة والخطباء بعدم الخوض في الأمور السياسية واقتصار الخطبة حسب ما تحدده الوزارة فقط وما يدور حول الأضحى وسماحة الدين الإسلامي والحج والفرحة بهذه الأيام المباركة والاقتداء بسنة الرسول في هذا اليوم المبارك.