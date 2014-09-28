ضبط ربع طن لحوم فاسدة بكمين السويس قبل ترويجها بعيد الأضحي

تمكنت قوات الأمن بالسويس من ضبط سيارة نقل تحمل لحوم فاسدة بكمين 109 بطريق السويس القاهرة الصحراوى .

تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا من العميد عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية بنجاح مباحث إدارة تأمين الطرق من ضبط سيارة نقل قادمة من القاهرة ، حيث تبين بتفتيشها أنها تحمل 250 كيلو لحوم متوجها إلى أحد المحال بالسويس لبيعها بعيد الأضحي المبارك ولا توجد اى اوراق تتدل على الشخنة.

وتبين من فحص اللحوم انها قادمة من القاهرة فى اجولة ولم يتم وضعها فى ثلاجات وغير متوافر فيها الشروط والطرق الوقائية لحماية اللحوم وتبين انها فاسدة ومنتهية الصلاحية.

تم التحفظ علي المضبوطات وجارى تحرير محضر وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.