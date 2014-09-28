ضبط 11 طنًا من مخدر البانجو بشواطئ البحر الأحمر

تمكنت قوات حرس الحدود، بالبحر الأحمر، الأحد، من ضبط 11 طنًا و500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، بينها 10 أطنان داخل مركب صيد بالقرب من شواطئ مدينة سفاجا، وطن ونصف ملقاه على شواطئ طريق «سفاجا – القصير»، وتحديدا بالكيلو 10، ولم تلق القوات القبض على أي متهمين.

كانت إحدى دوريات حرس الحدود تقوم بتمشيط منطقة سواحل سفاجا فاشتبهت بإحدى مراكب الصيد الرابضة، على إحدى الجزر القريبة بسفاجا، وبتفتيشها عثر بداخلها على 10 أطنان من نبات البانجو المخدر، داخل أجولة ولا يوجد أي أشخاص داخل المركب.

وفي نطاق دوريات جنوب سفاجا عثرت إحدى الدوريات التي تقوم بتمشيط منطقة سواحل طريق «سفاجا – القصير»، وتحديدا بالكيلو 10، عثرت على طن ونصف من البانجو، ملقاة على الشاطئ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.