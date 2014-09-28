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وائل كفوري: ألبومي الجديد في الأسواق الشهر المقبل

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وائل كفوري: ألبومي الجديد في الأسواق الشهر المقبل وائل كفوري: ألبومي الجديد في الأسواق الشهر المقبل

وائل كفوري

أكد المطرب وائل كفوري أنه انتهى من تسجيل ألبومه الجديد ويقوم بعمليات المونتاج خلال الفترة الحالية ، وقال إنه سيتم طرح الألبوم خلال الشهر المقبل، حيث يضمن مجموعة من الأغاني العاطفية .
> وأضاف أنه سعيد لانضمامه إلى برامج المواهب “أراب آيدول” التي تقدم مجموعة من الشباب تستطيع حملة شعلة الطرب العربي الأصيل لتقديمه إلي جمهور يعشق تراثه الفني .
> /أ ش أ/

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