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مهرجان “الدراما التاريخية” يهدي دورته الأولى لروح خالد صالح

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مهرجان “الدراما التاريخية” يهدي دورته الأولى لروح خالد صالح مهرجان “الدراما التاريخية” يهدي دورته الأولى لروح خالد صالح

خالد صالح

قررت إدارة مهرجان “الدراما التاريخية” تكريم وإهداء الدورة الأولى من المهرجان المزمع إقامته بمدينة الغردقة في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر القادم إلى روح الفنان العبقري خالد صالح الذي فقدته الساحة الفنية المصرية منذ أيام .
> وقال عادل مراد رئيس المهرجان – في تصريح للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المهرجان سيكرم أيضا مجموعة من النجوم الراحلين الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم المتميزة ، وبالأخص الأعمال التاريخية التي تركت بصمة كبيرة في الدراما المصرية وهم الراحل أحمد زكي عن فيلمي”السادات”،و”ناصر 56 “، والراحلين أحمد مظهر والمخرج يوسف شاهين عن فيلم”الناصر صلاح الدين”، وتكريم أسم الراحل كرم مطاوع والراحل فريد شوقي عن مجمل أعمالهم التاريخية .
> كما كشف مراد عن أنه سيتم تكريم أيضا نخبة من نجوم الفن والطرب وهم المطرب حسين الجسمي ،محمد نور،والفنانين أحمد الفيشاوي،سهير المرشدي،إياد نصار،شريف سلامة،نسرين إمام،سارة سلامة ،وتامر هجرس،ونورهان،حنان مطاوع.
> جدير بالذكر أن الهدف من المهرجان هو توثيق الدراما التاريخية المصرية والعربية وتشجيع النجوم ورواد الدراما لإعادة النظر في إنتاج الدراما التاريخية مرة أخرى، وذلك بعد تراجع إنتاجها خلال الفترة الماضية، كما يهدف المهرجان أيضا لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية لمصر والتأكيد على أن لا تزال بلد الأمن والأمان.
> /أ ش أ/

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