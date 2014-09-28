انطلاق مهرجان السيرك المصري الأوروبي لترويض الأسود أول أيام العيد

ينطلق مهرجان السيرك المصري الاوروبي لترويض الأسود الأسبوع المقبل أول ايام عيد الأضحى المبارك.

> وقال ماجد هاشم مدير أعمال فاتن الحلو – للنشرة الفنية لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إن العروض ستكون في نادي الشمس واسكندرية بمنطقة محرم بك بقيادة الفنانة فاتن الحلو رائدة ترويض الوحوش المفترسة والحائزة على الجوائز العالمية في مجال السيرك وتطويره .

> وأشار إلى أن المهرجان سيتضمن فقرات سيرك تقدمها فرق من روسيا وأوكرانيا وبيلا روسيا ومصر .

> وعن نسبة الاقبال على فقرات سيرك الأسود قال هاشم إن هناك اقبالا كبيرا على فقرات السيرك وخاصة ترويض الاسود ، لافتا إلى وجود فقرات مفاجئة خلال العيد من فرق سيرك عالمية مثل سيرك دو سليه.

> وذكر أن أسعار التذاكر ستكون مخفضة للجمهور بمناسبة أعياد الاضحى وتزامنها مع احتفالات ذكرى حرب أكتوبر، موضحا أن هناك فقرات جديدة ستقوم بتقديمها فاتن الحلو وتجري عليها حاليا بروفات.

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