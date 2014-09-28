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انطلاق مهرجان السيرك المصري الأوروبي لترويض الأسود أول أيام العيد

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انطلاق مهرجان السيرك المصري الأوروبي لترويض الأسود أول أيام العيد انطلاق مهرجان السيرك المصري الأوروبي لترويض الأسود أول أيام العيد

أرشيفية

ينطلق مهرجان السيرك المصري الاوروبي لترويض الأسود الأسبوع المقبل أول ايام عيد الأضحى المبارك.
> وقال ماجد هاشم مدير أعمال فاتن الحلو – للنشرة الفنية لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إن العروض ستكون في نادي الشمس واسكندرية بمنطقة محرم بك بقيادة الفنانة فاتن الحلو رائدة ترويض الوحوش المفترسة والحائزة على الجوائز العالمية في مجال السيرك وتطويره .
> وأشار إلى أن المهرجان سيتضمن فقرات سيرك تقدمها فرق من روسيا وأوكرانيا وبيلا روسيا ومصر .
> وعن نسبة الاقبال على فقرات سيرك الأسود قال هاشم إن هناك اقبالا كبيرا على فقرات السيرك وخاصة ترويض الاسود ، لافتا إلى وجود فقرات مفاجئة خلال العيد من فرق سيرك عالمية مثل سيرك دو سليه.
> وذكر أن التذاكر ستكون مخفضة للجمهور بمناسبة أعياد الاضحى وتزامنها مع احتفالات ذكرى حرب أكتوبر، موضحا أن هناك فقرات جديدة ستقوم بتقديمها فاتن الحلو وتجري عليها حاليا بروفات.
> / أ ش أ /

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