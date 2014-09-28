مادلين طبر تطير إلى الإمارات للاتفاق على تقديم برنامج استعراضي في إحدى الفضائيات

تتوجه النجمة مادلين طبر إلي دولة الإمارات، غدا “الاثنين”، قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة قصيرة تبحث خلالها عروضا بشأن إمكانية تصوير برنامج استعراضي ضخم تكرر من خلاله تجربتها الناجحة كمقدمة برامج بارعة بعنوان “ورد”.

> وأوضحت مادلين أن برنامجها الاستعراضي الجديد يعد أحد البرامج الراقية الهادفة ذات القيمة الكبيرة في العالم العربي ، ويحقق المعادلة الصعبة ، حيث يجمع بين المعلومة المفيدة وبهجة الاستعراض الضخم ، خاصة بعد أن أبدت أكثر من جهة ترحيبها بتنفيذ فكرة البرنامج غير التقليدية.

> وذكرت أن الاستعدادات لهذا البرنامج الضخم قد بدأت منذ فترة طويلة بعد أن قامت بتسجيل فكرته،مع طاقم كبير من المعدين المصريين ، لكل فقرة معد خاص بها إيمانا منها بالتخصص.

> وكانت مادلين قد ذكرت في تصريحات سابقة أنها بعد الانتهاء من جلسات العمل الخاصة بالبرنامج، وقعت في حيرة بالغة في تقديم البرنامج على فضائيات دبي أو أبوظبي أو ” سي بي سي” أو الحياة ، خاصة بعد أن أبدت أكثر من جهة ترحيبها بتنفيذ فكرة البرنامج غير التقليدية.

> ومن المقرر أن تعود النجمة مادلين طبر إلي القاهرة نهاية الأسبوع،حيث تقضي أجازة عيد الأضحى المبارك مع زملائها وأصدقائها المقربين وتستأنف نشاطها الفني.

> /أ ش أ/