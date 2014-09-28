مسلحون مجهولون يغتالون شقيق الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي

اغتال مسلحون مجهولون بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي أبو بكر العرفي ، شقيق وليد العرفي الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي ،.

> وقال مصدر أمني ببنغازي اليوم ” إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة معتمة استهدفوا أبو بكر العرفي ، شقيق وليد العرفي الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية ، بإطلاق وابل من الرصاص عليه بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي، فاردوه قتيلا في الحال”.

> وأضاف المصدر أن سيارة المسلحين لاذت بالفرار عقب تنفيذ جريمتها الإرهابية ، مشيرا إلي أن جثة العرفي نقلت إلي مركز بنغازي الطبي 1200 ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.

> وفي سياق ازدياد وتيرة الاغتيالات ببنغازي ، قال المصدر الأمني ، إن مسلحين أطلقوا الرصاص على المواطن فرج زايد الدرسي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما رفقة طفلتهما (10 أعوام) بمنطقة السرتي ، مما أدى لمقتلهما وإصابة طفلتهما بجروح ، وأضاف أن الدرسي من سكان حي السلام (شرق بنغازي) ، ونُقلت جثته هو وزوجته إلى مركز بنغازي الطبي.

أ ش أ