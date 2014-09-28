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مسلحون مجهولون يغتالون شقيق الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي

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مسلحون مجهولون يغتالون شقيق الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي مسلحون مجهولون يغتالون شقيق الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي

اغتال مسلحون مجهولون بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي أبو بكر العرفي ، شقيق وليد العرفي الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي ،.
> وقال مصدر أمني ببنغازي اليوم ” إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة معتمة استهدفوا أبو بكر العرفي ، شقيق وليد العرفي الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية ، بإطلاق وابل من الرصاص عليه بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي، فاردوه قتيلا في الحال”.
> وأضاف المصدر أن سيارة المسلحين لاذت بالفرار عقب تنفيذ جريمتها الإرهابية ، مشيرا إلي أن جثة العرفي نقلت إلي مركز بنغازي الطبي 1200 ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.
> وفي سياق ازدياد وتيرة الاغتيالات ببنغازي ، قال المصدر الأمني ، إن مسلحين أطلقوا الرصاص على المواطن فرج زايد الدرسي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما رفقة طفلتهما (10 أعوام) بمنطقة السرتي ، مما أدى لمقتلهما وإصابة طفلتهما بجروح ، وأضاف أن الدرسي من سكان حي السلام (شرق بنغازي) ، ونُقلت جثته هو وزوجته إلى مركز بنغازي الطبي.

 

أ ش أ

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