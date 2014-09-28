بالصور .. شكري يلتقي وزيري خارجية ايرلندا والبرتغال ووزير خارجية صربيا السابق



> التقي سامح شكري وزير الخارجية بوزيري خارجية ايرلندا والبرتغال كل علي حدة، حيث تناول معهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكل من ايرلندا والبرتغال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لزيادة استثماراته في مصر للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات الكبري التي يجري تنفيذها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان لقاء الوزير شكري مع وزيري خارجية ايرلندا والبرتغال قد تناول استعراض الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط، حيث أشاد الوزيران باستعادة مصر مكانتها الاقليمية كعنصر رئيسي للاستقرار واستعادة الامن، وقدرا جهود مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني واعربوا عن حرصه ما علي المشاركة في مؤتمر اعادة إعمار غزة الذي تنظمه مصر مع النرويج تحت رعاية الرئيس ابو مازن.

اضاف المتحدث ان الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الفلسطينية، كما عرض الرؤية المصرية للوضع في ليبيا وتطورات الازمة السورية والأوضاع في العراق. كما تناول اللقاءين قضية الارهاب وسبل مواجهته، حيث استعرض الوزير شكري موقف مصر من هذه القضية وضرورة تناولها في إطار شامل لضمان نجاح الجهود الدولية في دحر الارهاب.

وقال المتحدث ان :” الوزير شكري طلب من الوزيرين دعم ترشح مصر لعضوية مجلس الامن عام ٢٠١٦ في ضوء مكانتها الاقليمية ودورها في تحقيق الامن والاستقرار ومشاركتها الفعالة في جهود الام المتحدة وعمليات حفظ السلام في العالم وسلمهما كتيب بهذا الشان. وقد اكد الوزيران جدارة مصر لهذا الترشح.