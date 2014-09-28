أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. شكري يلتقي وزيري خارجية ايرلندا والبرتغال ووزير خارجية صربيا السابق

Google+ Print
بالصور .. شكري يلتقي وزيري خارجية ايرلندا والبرتغال ووزير خارجية صربيا السابق بالصور .. شكري يلتقي وزيري خارجية ايرلندا والبرتغال ووزير خارجية صربيا السابق


> التقي سامح شكري وزير الخارجية بوزيري خارجية ايرلندا والبرتغال كل علي حدة، حيث تناول معهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين وكل من ايرلندا والبرتغال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لزيادة استثماراته في مصر للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات الكبري التي يجري تنفيذها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان لقاء الوزير شكري مع وزيري خارجية ايرلندا والبرتغال قد تناول استعراض الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط، حيث أشاد الوزيران باستعادة مصر مكانتها الاقليمية كعنصر رئيسي للاستقرار واستعادة الامن، وقدرا جهود مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني واعربوا عن حرصه ما علي المشاركة في مؤتمر اعادة إعمار غزة الذي تنظمه مصر مع النرويج تحت رعاية الرئيس ابو مازن.

اضاف المتحدث ان الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الفلسطينية، كما عرض الرؤية المصرية للوضع في ليبيا وتطورات الازمة السورية والأوضاع في العراق. كما تناول اللقاءين قضية الارهاب وسبل مواجهته، حيث استعرض الوزير شكري موقف مصر من هذه القضية وضرورة تناولها في إطار شامل لضمان نجاح الجهود الدولية في دحر الارهاب.

وقال المتحدث ان :” الوزير شكري طلب من الوزيرين دعم ترشح مصر لعضوية مجلس الامن عام ٢٠١٦ في ضوء مكانتها الاقليمية ودورها في تحقيق الامن والاستقرار ومشاركتها الفعالة في جهود الام المتحدة وعمليات حفظ السلام في العالم وسلمهما كتيب بهذا الشان. وقد اكد الوزيران جدارة مصر لهذا الترشح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي