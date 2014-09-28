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بالصور .. سامح شكري يلتقي نظيره الإريتري عثمان صالح

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بالصور .. سامح شكري يلتقي نظيره الإريتري عثمان صالح بالصور .. سامح شكري يلتقي نظيره الإريتري عثمان صالح


> على هامش إجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلتقى سامح شكري وزير الخارجية نظيره الإريتري عثمان صالح يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠١٤، حيث أشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين البلدين، والتى برهنت عليها الزيارة الأخيرة للرئيس الإريترى إلى .

وأوضح الوزير شكري خلال المقابلة تطلعنا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة، وبما يؤهلها لترتقى إلى مستوى تطلعات الشعبين المصرى والاريترى، مشيراً إلى حرصنا على تشجيع الاستثمارات المصرية فى إريتريا، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شركات مصرية إريترية مشتركة تعمل فى مجالات صيد الأسماك، صناعة الزجاج، فضلاً عن استعدادنا لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى أسمرة. كما أعرب شكري عن ارتياحنا للتقدم المحرز فى آلية التشاور السياسية والأمنية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، واهتمامنا باستمرار عمل تلك الآلية فى ضوء التحديات الأمنية المتزايدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء بين الوزيرين تناول أيضاً التأكيد على اهتمام مصر بزيادة مستوى التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع فى القرن الأفريقى وجنوب السودان وأمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب.

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