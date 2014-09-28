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طائرات التحالف تقصف مواقع داعش بالقرب من الحدود السورية التركية للمرة الاولى

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طائرات التحالف تقصف مواقع داعش بالقرب من الحدود السورية التركية للمرة الاولى طائرات التحالف تقصف مواقع داعش بالقرب من الحدود السورية التركية للمرة الاولى

أعلنت القيادة المركزية الامريكية ان الطائرات الحربية الامريكية ودول التحالف قصفت مواقع تابعة لتنظيم داعش بالقرب من مدينة كوباني على الحدود السورية التركية وذلك للمرة الاولى.

وقال بيان صدر عن القيادة الامريكية ان الضربات الجوية اسفرت عن اصابة احدى الآليات التابعة لداعش وعدة مباني يسيطر عليها التنظيم الارهابي بالقرب من مدينة الحسكة. ومن ناحية اخرى صرح مسئولون عسكريون بريطانيون بان الطائرات المقاتلة البريطانية بدأت في القيام بطلعات استطلاعية فوق العراق بعد اقل من 24 ساعة من اقرار البرلمان البريطاني استخدام القوة العسكرية ضد داعش في العراق.
> أ ش أ

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