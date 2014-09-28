البيت الابيض يرحب بانضمام بريطانيا وبلجيكا لاستخدام القوة العسكرية ضد داعش

رحب البيت الابيض باقرار برلماني بريطانيا وبلجيكا استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق.

وقال البيت الابيض في بيان اصدره الليلة الماضية ان القوات الجوية البريطانية والبلجيكية ستنضمان من الآن الى الولايات المتحدة وفرنسا في تنفيذ ضربات جوية بالتعاون مع القوات العراقية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابي في العراق.

واكد البيان ترحيب الولايات المتحدة بقرار رئيس وزراء الدنمارك والحكومة الهولندية بتوفير طائرات مقاتلة للتحالف الدولي لمواجهة داعش.

وقال البيت الابيض ان مثل تلك القرارات بالاضافة الى مشاركة المملكة العربية السعودية والاردن ودولة الامارات والبحرين وقطر في الضربات الجوية ضد داعش هي دليل على التزام المجتمع الدولي الواضح بالتصدي الى عناصر داعش الارهابية.

واكد البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين للقضاء على داعش.

أش أ