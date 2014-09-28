جيهان السادات: بكيت عندما احتفل مرسى بـ6 أكتوبر في حضور قتلة زوجي

قالت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، إن زوجها «بطل الحرب والسلام» كان واثقا من النصر ولم يخطر على باله أمر هزيمة الجيش في حرب أكتوبر، وأنه كان لديه ثقة خرافية في النصر، ولم يكن يحتاج لـ«تشجيع»، الأمر الذي جعلها «تتخض».

وأضافت «جيهان» في حوار في مع برنامج «لازم نفهم»، الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد، على فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن السادات تم ظلمه لفترة طويلة، وتم تعتيم دوره في الحرب، مشددة على أن حقه عاد عند تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، لأنه عزمهم على حفل أكتوبر لأول مرة منذ 30 سنة.

وأوضحت: «أنها بكت أمام الشاشة في احتفال أكتوبر عام 2012 بحضور الرئيس السابق محمد مرسي»، مضيفة: «هل 6 أكتوبر ميحضرهاش إلا قتلة أنور السادات، محضرش قادة من الجيش، يوم 6 أكتوبر دا عيد الجيش، وعيد الشعب، الاحتفال اتعمل بطريقة وحشة، ومكنش فيه لياقة».