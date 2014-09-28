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موقع أمريكي: مقتل زعيم جماعة «خراسان» في غارة بسوريا

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ذكر موقع «سايت» الأمريكي، السبت، أن جهاديا قاتل في صفوف جماعة خراسان نشر سلسلة تغريدات تؤكد على ما يبدو مقتل زعيم التنظيم في غارة جوية أمريكية في سوريا.

وبحسب «سايت» فقد نشر الجهادي سلسلة تغريدات على حسابه على موقع «تويتر» نعى فيها كلا من محسن الفضلي، القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة والزعيم المفترض لجماعة خراسان، وأبويوسف التركي، وهو قيادي آخر في الجماعة المتطرفة التي استهدفتها غارات جوية أمريكية في سوريا.

والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت في سوريا تنظيم «داعش»، وكذلك ا جماعة «خراسان» التي كانت حتى هذا الإعلان الأمريكي شبه مجهولة.

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