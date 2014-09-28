أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الزند: قاضي ” محاكمة القرن” ضرب المثل في سعة الصدر.. ويتعرض لهجوم من السفهاء

Google+ Print
الزند: قاضي ” محاكمة القرن” ضرب المثل في سعة الصدر.. ويتعرض لهجوم من السفهاء الزند: قاضي ” محاكمة القرن” ضرب المثل في سعة الصدر.. ويتعرض لهجوم من السفهاء

المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاءة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن الساحة بها مجموعة من «السفهاء» الذين يشنون حربًا على «رموز الوطن»، مؤكدًا أن المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي «محاكمة القرن»، يتعرض لهذه الحرب الآن.

وأضاف الزند خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” صدى البلد ” أمس السبت أن :” المستشار محمود كامل الرشيدي، ضرب المثل في سعة الصدر؛ نظرًا لاستماعه كافة المدعين بالحق المدني والمتهمين” .

وتابع رئيس نادي القضاه : ” كل من لديه ذرة ضمير، يقطع بأن القضية في يد دائرة متمكنة أخلاقيًا وقانونياً، وهذه المحكمة ستدخل تاريخ المحاكمات الجنائية” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا