الزند: قاضي ” محاكمة القرن” ضرب المثل في سعة الصدر.. ويتعرض لهجوم من السفهاء

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن الساحة بها مجموعة من «السفهاء» الذين يشنون حربًا على «رموز الوطن»، مؤكدًا أن المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي «محاكمة القرن»، يتعرض لهذه الحرب الآن.

وأضاف الزند خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” صدى البلد ” أمس السبت أن :” المستشار محمود كامل الرشيدي، ضرب المثل في سعة الصدر؛ نظرًا لاستماعه كافة المدعين بالحق المدني والمتهمين” .

وتابع رئيس نادي القضاه : ” كل من لديه ذرة ضمير، يقطع بأن القضية في يد دائرة متمكنة أخلاقيًا وقانونياً، وهذه المحكمة ستدخل تاريخ المحاكمات الجنائية” .