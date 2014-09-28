” تشيلسي ” تضع أول حفيدة لكلينتون



> قالت تشيلسي كلينتون على حسابها على موقعي تويتر وفيسبوك إنها وضعت أول حفيدة للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وكتبت كلينتون إنها وزوجها في غاية السعادة والامتنان بميلاد ابنتهما شارلوت كلينتون مزفينسكي في إشارة إلى زوجها المصرفي مارك مزفينسكي.

وأعاد الجدان الجديدان بث الرسالة على موقع تويتر في وقت لاحق.

وأعلنت تشيلسي نبأ حملها في ابريل خلال مناسبة في نيويورك عن تمكين المرأة حضرته مع والدتها.

ولم يتضح ما إذا كان ميلاد أول حفيدة لهيلاري كلينتون سيؤثر على طموحاتها السياسية إذ أنها تفكر في خوض سباق الرئاسة لعام 2016 .

وقال الرئيس الأسبق كلينتون للصحفيين في دافوس بسويسرا في عام2011 “اود ان تكون زوجتي سعيدة ولن تكون سعيدة إلا إذا اصبحت جدة …تريد ذلك أكثر من رغبتها في تقلد منصب الرئاسة.”