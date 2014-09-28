بالفيديو.. مذيع بالتليفزيون المصري: أوباما شعره شاب من السيسي

علق مذيع بالتليفزيون المصري، في حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، السبت، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، الذي عُقد الخميس في نيويورك، بقوله: «والله أوباما صعب عليا شعره شاب، شفت شعره؟!».

وقال محمد حبوشة، نائب رئيس تحرير الأهرام، ضيف الحلقة، إن العالم تحلق من حول، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقابل 40 رئيس دولة.

وأضاف «حبوشة»: «الأهم من مقابلة زعماء ورؤساء العالم هو لقائه بـ 30 من وزراء الخارجية؟؟ كهنرى كسينجر ومادلين أولبرايت وهيلارى كلينتون».

وتابع نائب رئيس تحرير الأهرام: «30 يونيو لم تكن ثورة تصحيح طريق لمصر فقط لكن وضعت خارطة طريق للعالم».