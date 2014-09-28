حافظ أبو سعدة: إشارة قاضي «محاكمة القرن» للمادة 14 ستقلق «مبارك»

حافظ أبو سعدة المحامي بالنقض، إن إشارة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي «محاكمة القرن»، للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية؛ قد تقلق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ نظرًا لأنها تقضي بالتحفظ على أموال المتهم حالة وفاته.

وعن التقرير المصور لأوراق القضية، أوضح «أبو سعدة»، خلال حواره عبر «الفيديو كونفرانس» على فضائية «سي بي سي» امس السبت أن :” القاضي طرح الكثير من التساؤلات باختصاص إحدى القنوات الفضائية الخاصة بهذا التصوير، وعدم اللجوء للتلفزيون المصري ” .

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قررت صباح اليوم السبت، مد أجل الحكم في «قضية القرن»، المتهم فيها كلًا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، لجلسة 29 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي.

وتجدر الإشارة إلى قرار المستشار محمود كامل الرشيدي، لعرض فيلم تسجيلي لكافة أوراق القضية والوثائق والمستندات والتي قاربت الـ160 ألف ورقة.